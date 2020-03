RWE-Aktie: Ist der Kursverlust übertrieben?

Die Zahlen kamen bei den Anlegern der RWE Aktie nicht besonders gut an. Der Kurs geriet massiv unter Druck und verlor gestern mehr als 15 % an Wert. Damit hat der Börsenwert des Unternehmens mehr als 1 Mrd. Euro verloren. Aber aller Wahrscheinlichkeit waren die Zahlen nicht der Auslöser für den Kursrutsch, sondern die Börsen-Panik am Donnerstag, die den gesamten Markt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



