RWE Aktie: Herbe Schlappe für RWE!

Beim Streit um den Hambacher Forst musste RWE zuletzt eine dicke Pleite hinnehmen. Am Freitag entschied das Oberverwaltungsgericht Münster, eine weitere Rodung des Gebiets zu untersagen. RWE hatte das zuvor noch als „alternativlos“ bezeichnet. An der Börse reagierten die Anleger mit einem regelrechten Ausverkauf und es ging alleine am Freitag um 8,5 Prozent in Richtung Kurskeller. Mit 18,69 Euro befindet die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.