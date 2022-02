RWE-Aktie: Fantastische Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Der Energieversorger RWE gehört eindeutig zu den Profiteuren der steigenden Energiepreise. Die Aktie hat auf Jahressicht rund 19 Prozent zugelegt. In diesem noch jungen Jahr hat die Aktie trotz der angespannten Marktlage rund 7,3 Prozent an Wert gewonnen. RWE hat nun den Ausblick für 2022 angehoben. Ausschlaggebend dafür ist ein stabiles Marktumfeld mit höheren Margen in der Stromerzeugung.

Neue Prognose

Dementsprechend erwartet der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung