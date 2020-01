RWE Aktie: Entgegen der Regel!

Die Stärke der RWE-Aktie zeigt sich in dieser Woche nicht so sehr in neuen Hochs als vielmehr in einer Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau. Das ist insofern schon ein Erfolg als die Märkte insgesamt mit einem steigenden Verkaufsdruck zu kämpfen haben. Von diesem spürt man bei der RWE-Aktie bislang jedoch noch wenig.

