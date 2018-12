RWE Aktie: Das Ende ist nah!

Bei den Aktien von RWE bahnt sich das Ende einer Ära an. Bisher waren die Anteile noch in Vorzugsaktien und Stammaktien unterteil. Vorzugsaktien erhielten dabei in der Vergangenheit keinerlei Stimmrechte, dafür aber eine bessere Dividende. Jetzt sollen die beiden Aktien zusammengeführt werden, zwei große Aktionäre hatten einen solchen Schritt bereits Anfang des Jahres gefordert. Die Pläne müssen im Mai noch bei der Aktionärsversammlung abgesegnet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.