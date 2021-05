RWE-Aktie: Eine letzte Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Der Stromkonzern RWE könnte in Zukunft echte Probleme dabei bekommen, einen Versicherer für seine Kohlekraftwerke zu finden. Die Allianz kündigte etwa schon vor Jahren an, sich aus diesem Bereich zurückzuziehen. Nun scheint es so, als würden diesen Worten auch Taten folgen.

Ab 2023 soll bei der Allianz kein Stromerzeuger mehr versichert werden, dessen Energie zu über 25 Prozent aus Kohle stammt oder



