RWE-Aktie: Diese Hürden müssen genommen werden!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Im Anschluss an das Jahreshoch bei 38,55 Euro, das am 8. Januar ausgebildet werden konnte, ging die RWE-Aktie in eine Abwärtsbewegung über. Diese endete erst am 3. März auf einem Tief bei 29,95 Euro. Dieses Tief haben die Verkäufer auch jetzt wieder vor Augen, denn seit dem Hoch vom 9. April bei 34,83 Euro vollzieht der Wert erneut eine Abwärtsbewegung.

Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung