RWE Aktie: Anleger sind mit Kooperation zufrieden!

am vergangenen Wochenende besiegelten RWE und E.ON die wohl größte Zusammenarbeit in der Geschichte deutscher Energieversorger. Die ehemals erbitterten Konkurrenten wollen sich künftig nicht mehr bekämpfen, sondern viel mehr ergänzen. Einfach ausgedrückt wird sich RWE in Zukunft auf die Energieerzeugung konzentrieren, während E.ON den Strom vor allem verkaufen will. Die Ankündigung sorgte bei den Anlegern für hervorragende Laune.

Ein Beitrag von Robert Sasse.