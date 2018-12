RWE-Aktie: Analystenkommentare, Kursziele und Schätzungen!

Die RWE-Aktie wird weiter mit „Kaufen“ eingestuft, wie die DZ Bank in einer aktuellen Studie mitteilte. Der faire Wert wurde auf 23 Euro festgelegt. RWE hatte sich zuletzt relativ stark gezeigt und die Versorger haben in einem schwierigen Marktumfeld gut performt. In den letzten Tagen ist die RWE-Aktie bis auf die 200-Tagelinie angestiegen. Trendtechnisch sieht auch alles gut aus.

Ein Beitrag von Johannes Weber.