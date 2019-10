RWE Aktie: Alles im grünen Bereich?

RWE startet an der Börse etwas verhalten in die neue Woche. Am Montag geht es für die Aktie des Versorgers im morgendlichen Handel um gut ein halbes Prozent Richtung Süden. Der Kurs pendelt sich damit bei 28,07 Euro ein. Das ist für Anleger aber noch kein Grund, um die Flinte ins Korn zu werfen.

Der Aufwärtstrend bleibt intakt!

Trotz der aktuellen Verluste und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung