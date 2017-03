RWE: 11 Milliarden Schulden los dank Innogy?

Weitere Suchergebnisse zu "Innogy":

da versucht uns RWE etwas als „Europarekord“ zu verkaufen, was meines Erachtens für die Tochter Innogy keine gute Nachricht bedeutet. Denn der Börsenneuling erbt von der Mutter Anleihen in Milliardenhöhe. Auf gut deutsch: Einen Sack voller Schulden.

Innogy „erbt“ 11 Milliarden Schulden

Nach dem Börsengang im Oktober 2016 hat RWE ein Verfahren eingeleitet, bei dem Standardanleihen des Mutterkonzerns auf die Tochtergesellschaft samt Schuldner und Garanten übertragen wurden. Dieses Verfahren ist im letzten Monat abgeschlossen worden. Damit haben Anleihen in Höhe von 11 Mrd. Euro den Besitzer gewechselt. Und Anleihen ist bekanntlich nur ein anderes Wort für Kredite, die man eines Tages samt Zinsen bedienen muss.

Das Paket enthält insgesamt 18 verschiedene Anleihen, die in unterschiedlichen Währungen begeben wurden. Genau diese Transaktion feiert RWE als „bislang umfangreichste ihrer Art eines Unternehmens in Europa“. Zudem darf sich Innogy nun laut Konzernmitteilung darüber freuen, ab sofort „auch am Anleihenmarkt als unabhängige Adresse“ agieren zu dürfen.

Sehen wir das Positive

Das ist ungefähr so, als würde ich meinen Kindern erzählen: Ich vererbe euch mit sofortiger Wirkung meine Schulden. Seid froh, dass ihr jetzt endlich wisst, wofür ihr euch tagtäglich abrackert. Eure Freunde sind bestimmt neidisch, dass ihre Eltern nicht annähernd so hoch verschuldet sind. Und wenn ihr nicht klar kommt, dann nehmt ihr einfach noch ein paar weitere Darlehen auf. Ihr wisst ja jetzt, wie es geht.

Sehen wir das Positive: Die Nettoverschuldung von RWE dürfte damit um die gleiche Summe gesunken sein.

Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

