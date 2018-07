RWB legt 30. Private-Equity-Dachfonds für Privatanleger auf (FOTO)

Oberhaching (ots) -Privatanleger können ab sofort den RWB International VII zeichnen.Damit bietet die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG die siebteFondsgeneration seiner global investierenden Flaggschiffserie an.Insgesamt ist es die 30. Anlagelösung der RWB, mit der privateAnleger den Zugang zu Private Equity erhalten. Mithilfe desPrivate-Equity-Dachfonds können Interessierte bereits ab einerMindestanlage von 2.500 Euro einmalig oder 50 Euro monatlich inPrivate Equity investieren. Der Zugang zu der Anlageklasse bleibt derMehrheit der Anleger zumeist aufgrund von üblichenMindestanlagesummen ab 200.000 Euro bei anderen Dachfonds-Lösungenoder zweistelligen Millionenbeträgen auf Zielfondsebene verwehrt. DieRWB war 1999 der erste Anbieter, der Private Equity einem breitenAnlegerpublikum zugänglich gemacht hat. Aktuell vertrauen rund 80.000Anleger der RWB ein Vermögen von insgesamt mehr als 1,8 MilliardenEuro an. Etwa 1,4 Milliarden Euro wurden in die Vorgängerfonds derInternational-Serie investiert."Der Bedarf an alternativen Investments ist aufgrund derNiedrigzinsepoche nicht nur bei institutionellen oder vermögendenInvestoren gestiegen. Auch Normalverdiener haben verstärkt Interessean renditestarken Alternativen", sagt Norman Lemke, Gründer undVorstand der RWB Group. "Unser neuester Private-Equity-Dachfonds istfür nahezu jedermann zugänglich und Dank der breiten Streuung auchfür sicherheitsorientierte Anleger geeignet", so Lemke weiter. DieRWB baut beim neuen Fonds nach dem bewährten Dachfondsprinzip einPortfolio mit Private-Equity-Fonds aus den Regionen Nordamerika,Europa und Asien auf, die sonst nur institutionellen Investorenzugänglich sind. Privatanleger investieren so in hunderte Unternehmendes etablierten Mittelstands verschiedener Länder, Branchen sowieFinanzierungsanlässe und reduzieren das Risiko daher signifikant. DieRückflüsse aus Unternehmensverkäufen werden zunächst reinvestiert. Sokann im Sinne der Anleger eine Investitionsquote von bis zu 190Prozent erreicht werden. In einem mittleren Szenario wird mit einemErgebnis von +7,1 Prozent Rendite pro Jahr auf Anlegerebenegerechnet."Unser Investmentteam hat über die Jahre enge Beziehungen zu denweltweit erfolgreichsten und renommiertesten Fonds aufgebaut. Anlegerkönnen sich daher sicher sein, dass sie in einen hochwertigenAnlagekern investieren", sagt Horst Güdel, Gründer und Vorstand derRWB Group. Das Investmentteam der RWB war 2016 mit dem Private EquityExchange Award in Silber in einer Reihe mit Branchengrößen wieAllianz Capital Partners, Morgan Stanley und Amundi ausgezeichnetworden. Im gleichen Jahr erhielt das Team den Capital FinanceInternational Award für das beste Portfoliomanagement Team inDeutschland.Über die RWB Group AGDie RWB wurde 1999 aus der Überzeugung gegründet, die AnlageklassePrivate Equity, die seit Jahrzehnten fester Bestandteil in denPortfolios institutioneller Investoren und gehobener Privatvermögenist, als ebenso wichtigen und geeigneten Baustein für denVermögensaufbau privater Anleger zu etablieren. Seit ihrer Gründungmacht die RWB Group Private Equity für Privatanleger über Dachfondsinvestierbar - mit großem Erfolg. Die RWB hat das Geld von 80.000Anlegern bereits in über 190 Private-Equity-Zielfonds weltweit unddamit mehr als 2.700 Zielunternehmen investiert. Über 1.500 dieserBeteiligungen wurden bereits teilweise oder komplett verkauft. Derdurch die RWB Zielfonds durchschnittlich erzielte Verkaufsmultipleliegt zwischen 1,9x und 2,0x. Neben den Private-Equity-Dachfondsgehören eine einzigartige Rentenversicherung, die ebenfalls in Teilenin Private Equity investiert, sowie eine ETF-basierteVermögensverwaltung zum Produktangebot. Mehr unter: www.rwbcapital.dePressekontakt:Philipp KlöcknerRWB GroupTel.: 089 / 6666 94-446E-Mail: philipp.kloeckner@rwb-group.comOriginal-Content von: RWB Group AG, übermittelt durch news aktuell