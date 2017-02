RWB Group: Rekordergebnis für Privatkundenfonds / Erfolgreichstes Jahr der Unternehmensgeschichte: Rückflüsse aus erfolgreichen Investitionen erreichen mit 185 Mio. Euro neuen Höchststand

Oberhaching (ots) - Die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG (RWB),eine Tochter der RWB Group, hat im Jahr 2016 mit 184,6 Mio. Euro diehöchsten Rückflüsse aus erfolgreichen Unternehmensverkäufen, densogenannten Exits, seit Bestehen des Unternehmens erzielt (Vorjahr:140,0 Mio. Euro). Der durchschnittliche realisierteVerkaufsmultiplikator liegt dabei im Bereich des langjährigenMittelwertes der RWB Fonds von 1,9x."Wir ernten gerade die Früchte unserer kontinuierlichenInvestitionstätigkeit. Vor allem die Investitionen während undunmittelbar nach der Finanzkrise tragen zu den guten Exiterlösen 2016bei. Während andere Investoren den Markt damals wegenLiquiditätsengpässen meiden mussten, konnten die RWB Fonds,insbesondere wegen unserer hohen ratierlichen Zuflüsse auslangfristigen Sparverträgen, kontinuierlich investieren. Die Fondskonnten so von günstigen Einstiegspreisen profitieren", erklärt RWBVorstand Horst Güdel den Erfolg.Von der erfolgreichen Entwicklung profitieren insbesondere Anlegerdes Ende 2008 mit knapp 600 Mio. Euro Volumen geschlossenen Fonds RWBInternational III. Hier stammen etwa 60 Prozent des Kapitals vonAnlegern, die über Sparpläne investieren. Die Rückflüsse in diesemFonds beliefen sich in 2016 auf 76,2 Mio. Euro.Rasante Entwicklung der Private Equity Branche"Die positive Wertentwicklung von Private Equity Beteiligungen unddas anhaltende Niedrigzinsumfeld sprechen für die Aufnahme vonPrivate Equity ins Portfolio. Auch konservative institutionelleAnleger wie etwa Stiftungen und Pensionskassen sorgten in 2016 fürkräftigen Nachschub. Denn mit Private Equity können sie diebenötigten Renditen erzielen", sagt David Schäfer, Head ofPortfoliomanagement der RWB. Laut Bloomberg wurden im vergangenenJahr 1.656 Private Equity Fonds für institutionelle Investoren miteinem Gesamtvolumen von über 685 Mrd. geschlossen. Für das PrivateEquity Fundraising war es das stärkste Jahr seit der Finanzkrise.Neuer RWB Fonds bietet optimalen Einstieg in Private EquityFür Privatanleger eignen sich nach der Überzeugung von RWBausschließlich breit streuende, sicherheitsorientierte Dachfonds, diespeziell auf die Risikobedürfnisse privater Anleger ausgerichtetsind. Die RWB bietet mit ihrem neuen Fonds, dem RWB Direct Return,den ersten geschlossenen Fonds ohne anfängliche Emissionskosten an,der zudem mit einer kürzeren Laufzeit konstruiert wurde."Wir wollen, dass Privatanleger die gleichen Chancen wieinstitutionelle Investoren haben. Unser neuer Fonds RWB Direct Returnbietet dabei den optimalen Einstieg in Private Equity. Mit ihm könnenAnleger ihr Geld schnell und effektiv arbeiten lassen, denn dieAuflösung beginnt bereits ab 2021", erläutert RWB Vorstand NormanLemke den neuen Fonds.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.rwbcapital.de.Über die RWB Group AG:Die RWB wurde 1999 aus der Überzeugung gegründet, die AnlageklassePrivate Equity, die seit Jahrzehnten fester Bestandteil in denPortfolios institutioneller Investoren und gehobener Privatvermögenist, als ebenso wichtigen und geeigneten Baustein für denVermögensaufbau privater Anleger zu etablieren. Seit ihrer Gründungmacht die RWB Group Private Equity für Privatanleger über Dachfondsinvestierbar - mit großem Erfolg. RWB hat das Geld von 80.000Anlegern bereits in über 160 Private Equity-Zielfonds weltweit unddamit mehr als 2.300 Zielunternehmen investiert. Über 1.300 dieserBeteiligungen wurden bereits teilweise oder komplett verkauft. Darausergibt sich ein durchschnittlich erzielter Verkaufsmultiple von 1,9xbis 2,0x bei den RWB Fonds.Mehr unter: www.rwbcapital.dePressekontakt:Markus RütherKetchum PleonTel.: 089/59042-1140markus.ruether@ketchumpleon.comPhilipp KlöcknerKetchum PleonTel.: 089/59042-1138philipp.kloeckner@ketchumpleon.comOriginal-Content von: RWB Group AG, übermittelt durch news aktuell