RUNNING, das Laufmagazin steigert Verkäufe und strukturiert Vermarktung neu

Stuttgart (ots) - Aufwärts-Kurs bei RUNNING: Über drei Ausgaben inFolge konnte das Laufmagazin nun seine Verkäufe am Kiosk und imBahnhofsbuchhandel steigern. RUNNING erscheint nach Übernahme von derSportagentur WAGs seit 2017 im DoldeMedien Verlag Stuttgart. Nacherfolgreicher Integration in den Verlag und Übernahme der Produktionist dieser positive Trend besonders erfreulich."Wir freuen uns über den steigenden Zuspruch der Leser, den wirdank noch klarerer Positionierung für sportlich ambitionierteFreizeitläufer erzielen - umso mehr, weil der Verkaufstrend bei allenWettbewerbern in den letzten Monaten abwärts zeigte", sagt ChristineFelsinger, stellvertretende Verlagsleiterin und Leitung Produkte beiDoldeMedien. "RUNNING ist das sportlichste deutsche Laufmagazin mitFokus auf Ratgeberthemen wie Training, Gesundheit, Ernährung,Equipment und Events. Diese Themen werden wir auch in diesem Jahrweiter ausbauen, denn davon profitieren sowohl die Leser als auch dieKunden von RUNNING."Nach einer Übergangsfrist liegt die Vermarktung von RUNNING, dasLaufmagazin ab sofort ebenfalls beim Stuttgarter Special InterestVerlag in den Händen von Marit Böhmer. Sie war zuvor alsAnzeigenleiterin für Titel wie Shape, Petra, Für Sie, Vital und"Vegan für mich" zuständig. Als Chefredakteur zeichnet weiterhinJochen Schmitz aus Berlin verantwortlich, der die Läuferszeneexzellent kennt und außerdem seine Expertise als studierterErnährungswissenschaftler in den Themen-Mix einbringt.Über "RUNNING - Das Laufmagazin":Das Laufmagazin "RUNNING" erscheint sechs Mal im Jahr plusSonderheft(e) und informiert rund um den beliebten Ausdauersport"Laufen": ausführliche Informationen von Experten zu Training,Ausrüstung, Medizin und Ernährung sowie Produkttests und spannendenReportagen zu den eindrucksvollsten Laufevents weltweit.Pressekontakt:DoldeMedien Verlag GmbHChristine FelsingerStv. Verlagsleiterin / Leitung ProdukteNaststraße 19 B70376 Stuttgart[T] +49 (0)711 55349-14[E] christine.felsinger@doldemedien.de[W] www.doldemedien.deOriginal-Content von: DoldeMedien Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuell