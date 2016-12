RUAG übernimmt Cyber-Security-Spezialisten Clearswift

Bern (CH), Theale (GB) (ots) - 20.12.2016. RUAG Defence erwirbtden britischen Cyber-Security-Spezialisten Clearswift. Mit dieserAkquisition investiert RUAG massgeblich in den Ausbau und dielangfristige Entwicklung seines Cyber-Security-Geschäfts. Dieführenden Produkte von Clearswift werden das Angebot der BusinessUnit "Cyber Security" von RUAG in wesentlichen Aspekten ergänzen. Wiebereits angekündigt, übernimmt der Cyber-Security-Experte DietmarThelen per 1. Januar 2017 die Leitung der Business Unit."Durch die Übernahme von Clearswift können wir unser bisherigesProdukt- und Serviceportfolio optimal vervollständigen. DieKombination unserer Expertise auf dem Gebiet der Abwehr vonCyberattacken mit den DLP- (Data Loss Prevention) undGateway-Lösungen von Clearswift wird uns dem Ziel, RUAG Defence zueinem der führenden Cyber-Security-Spezialisten zu entwickeln, einengrossen Schritt näher bringen", sagt Dr. Markus A. Zoller, CEO RUAGDefence. "Wir wollen uns als Anbieter von Schwerpunktlösungen undServiceleistungen für Unternehmen jeder Grösse und aller Branchenpositionieren. Auch lokale und nationale Behörden, Finanzinstituteund Betreiber kritischer Infrastrukturen gehören zu unserenZielgruppen. Das globale Partnernetzwerk, der Kundenstamm und die vonden Analysten anerkannten Lösungen von Clearswift werden die BusinessUnit 'Cyber Security' von RUAG Defence entscheidend voranbringen.""Ich bin überzeugt, dass unser Know-how und unser Service- undProduktangebot das Portfolio von RUAG aufwerten und dieInnovationstätigkeit weiter stimulieren werden", so Clearswift-CEOHeath Davies. Clearswift hat sich auf Informationssicherheitspezialisiert und bietet Unternehmen in der ganzen Welt adaptiveCyber-Security-Lösungen an, die geschäftskritische Daten effizientvor internen und externen Bedrohungen schützen. Dank dieseranpassbaren DLP-Lösungen können die Kunden weiterhin über E-Mail, dasInternet und die Endgeräte sicher zusammenarbeiten. Im diesem Jahrwird Clearswift mit seinen 140 Mitarbeitenden voraussichtlich einenUmsatz von über GBP 23 Mio. erwirtschaften.RUAG Defence hatte bereits im September 2016 angekündigt, dieExpansion seiner Business Unit "Cyber Security" zu beschleunigen undin den nächsten Jahren mehrere Millionen Schweizerfranken in dieseAktivitäten investieren zu wollen. Die Übernahme von Clearswift unddie Einrichtung einer eigenen Business Unit für Internetsicherheitsind weitere wesentliche Schritte auf dem Weg zur Marktführerschaftin diesem Bereich. Der international erfahrenen Manager undCyber-Security-Experten Dietmar Thelen übernimmt ab 1. Januar 2017die Leitung der neuen Business Unit.Über den Kaufpreis haben die Vertragspartner Stillschweigenvereinbart. Die Rechtsordnungen einiger Länder sehen vor, dass dieKartellbehörden der Transaktion zustimmen müssen. Die Entscheidungder zuständigen Aufsichtsbehörden wird im ersten Quartal 2017erwartet.RUAG entwickelt und vertreibt international gefragteTechnologie-Anwendungen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowieSicherheits- und Wehrtechnik für den Einsatz zu Land, in der Luft undim Weltraum. Die Produkte und Dienstleistungen von RUAG sind zu 55Prozent für den zivilen und zu 45 Prozent für den militärischen Marktbestimmt. Konzernsitz ist Bern (Schweiz). Produktionsstandortebefinden sich in der Schweiz, in Deutschland, Österreich, Frankreich,Schweden, Finnland, Ungarn, Australien und den USA. Rund 8200Mitarbeitende - davon 410 Lernende - erwirtschaften einen Umsatz vonrund CHF 1,75 Mrd.Clearswift schützt die kritischen Daten von Unternehmen undOrganisationen weltweit und ermöglicht ihnen eine ungehinderte,sichere Zusammenarbeit und die Förderung des weiterenUnternehmenswachstums. Clearswifts einzigartige Technologien bietenunkomplizierte und anpassbare DLP-Lösungen, die darauf abzielen, dasRisiko einer Unterbrechung der Geschäftstätigkeit zu vermeiden. DieUnternehmen haben wieder zu jeder Zeit den Überblick und dieKontrolle über ihre kritischen Daten. Als global tätiges Unternehmenmit Sitz in Grossbritannien unterhält Clearswift auch Niederlassungenin den USA sowie in Deutschland, Australien und Japan. Darüber hinausverfügt das Unternehmen rund um den Globus über ein umfangreichesNetzwerk von Partnern.Pressekontakt:RUAG: Jiri Paukert, Senior Public Relations Manager,Tel.: +41 31 376 64 92, jiri.paukert@ruag.comClearswift: Dr. Guy Bunker, SVP Products and Marketing,Tel.: +44 118 903 8311, guy.bunker@clearswift.comOriginal-Content von: Ruag Holding, übermittelt durch news aktuell