RUAG schliesst Übernahme der Cyber-Security Firma Clearswift ab

Bern (CH), Theale (GB) (ots) - RUAG Defence hat die im Dezember2016 angekündigte Übernahme der britischen Cyber-Security FirmaClearswift erfolgreich abgeschlossen. Durch die Akquisition kann RUAGDefence das bisherige Produkt- und Serviceportfolio fürCyber-Sicherheit in wesentlichen Aspekten ergänzen undvervollständigen.Mit der Akquisition von Clearswift erhöht sich die Mitarbeiterzahlder Anfang 2017 neu gegründeten Business Unit Cyber-Security von RUAGauf über 230 Cyber-Security Experten an Standorten in der Schweiz,UK, Deutschland, USA, Australien und Japan. Clearswift, eine globaltätige Cyber-Security Firma mit einem Produktportfolio in denBereichen "Data Loss Prevention" und "Deep Content Inspection", hatüber 2300 Kunden in mehr als 70 Ländern. 2016 hat die Firma einenUmsatz von über GBP 23 Mio. erwirtschaftet."Die Produkte von Clearswift zum Schutz von kritischen Daten sowiedie Netzwerk-Expertise von RUAG ergänzen sich hervorragend. Zudembringt Clearswift eine leistungsfähige Forschungs- undEntwicklungs-Abteilung, eine weltweite Service-Organisation sowieinternational etablierte Verkaufskanäle ein", sagt Urs Breitmeier,CEO von RUAG. Clearswift wiederum erhält durch die Zusammenlegungunter anderem Zugang zur Kundenbasis von RUAG, zu der lokale undnationale Behörden, das Militär sowie Betreiber von kritischenInfrastrukturen gehören. "Wir wollen uns mit der neuen Business UnitCyber-Security als Anbieter von hochwertigen Speziallösungen undServiceleistungen für Unternehmen jeder Grösse und aller Branchenpositionieren", ergänzt Urs Breitmeier.Der Hauptsitz der Business Unit "Cyber-Security" ist in derSchweiz. Der Standort in Grossbritannien wird als Kompetenzzentrumfür das Software-Geschäft ausgebaut. Die Marke "Clearswift" wirdbeibehalten.RUAG Defence hatte bereits im September 2016 mitgeteilt, dieExpansion seiner Business Unit "Cyber-Security" zu beschleunigen undin den nächsten Jahren mehrere Millionen Schweizerfranken in dieseAktivitäten zu investieren. Die Übernahme von Clearswift und dieEinrichtung einer eigenen Business Unit für Cyber-Sicherheit sindwesentliche Schritte auf dem Weg zu einer starken Position inausgewählten Märkten.RUAG entwickelt und vertreibt international gefragteTechnologie-Anwendungen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowieSicherheits- und Wehrtechnik für den Einsatz zu Land, in der Luft undim Weltraum. Die Produkte und Dienstleistungen von RUAG sind zu 55Prozent für den zivilen und zu 45 Prozent für den militärischen Marktbestimmt. Konzernsitz ist Bern (Schweiz). Produktionsstandortebefinden sich in der Schweiz, in Deutschland, Österreich, Frankreich,Schweden, Finnland, Ungarn, Australien und den USA. Rund 8200Mitarbeitende - davon 410 Lernende - erwirtschaften einen Umsatz vonrund CHF 1,75 Mrd.Clearswift schützt die kritischen Daten von Unternehmen undOrganisationen weltweit und ermöglicht ihnen eine ungehinderte,sichere Zusammenarbeit und die Förderung des weiterenUnternehmenswachstums. Clearswifts einzigartige Technologien bietenunkomplizierte und anpassbare DLP-Lösungen, die darauf abzielen, dasRisiko einer Unterbrechung der Geschäftstätigkeit zu vermeiden. DieUnternehmen haben wieder zu jeder Zeit den Überblick und dieKontrolle über ihre kritischen Daten. Als global tätiges Unternehmenmit Sitz in Grossbritannien unterhält Clearswift auch Niederlassungenin den USA sowie in Deutschland, Australien und Japan. Darüber hinausverfügt das Unternehmen rund um den Globus über ein umfangreichesNetzwerk von Partnern.www.ruag.comPressekontakt:RUAG:Jiri Paukert, Senior Manager Public Relations,Tel.: +41 79 758 47 77, jiri.paukert@ruag.comClearswift:Dr. Guy Bunker, SVP Products and Marketing,Tel.: +44 118 903 8311, guy.bunker@clearswift.comOriginal-Content von: Ruag Holding, übermittelt durch news aktuell