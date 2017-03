RUAG investiert in Ungarn: neuer Produktionsstandort für Flugzeugstrukturen in Eger

Bern (CH); Eger (HU) (ots) - Der internationale TechnologiekonzernRUAG eröffnet einen neuen Standort für die Produktion vonFlugzeugstrukturteilen in Eger (Ungarn). Das Unternehmen wird in denkommenden Jahren über 180 Mitarbeitende in Eger beschäftigen und überEUR 6 Mio. investieren. Der neue Produktionsstandort in Ungarn istein integrierender Bestandteil des Kapazitäts- und Aktionsplans vonRUAG Aerostructures und wird auch die Wettbewerbsfähigkeit der beidenanderen Produktionsstandorte in Emmen (CH) und Oberpfaffenhofen (DE)stärken.In einer gemeinsamen Pressekonferenz kündigten Péter Szijjártó,der ungarische Aussenminister, Urs Breitmeier, CEO von RUAG Konzern,und Alexander Toussaint, CEO RUAG Aerostructures, heute die Eröffnungeiner neuen Anlage von RUAG Aerostructures in Eger an. DerAussenminister hob dabei die starke Partnerschaft mit RUAG hervor. Inden nächsten Jahren werden über 180 Mitarbeitende Baugruppen undKomponenten wie Seitenschalen, Sitzschienen und Rahmen fürNotausgänge für das Airbus-A320-Programm und dasBombardier-CRJ-Programm herstellen. Die Gesamtinvestition in Egerbelaufen sich für die Jahre 2016 und 2017 auf EUR 6.15 Mio.Dank hervorragender Qualität und fristgerechten Lieferungen konnteRUAG Aerostructures seine beiden wichtigsten Kunden Airbus undBombardier überzeugen, die Zusammenarbeit in Ungarn auszubauen unddie Kapazitäten von RUAG Aerostructures zu erweitern. Dadurchentstehen Wettbewerbsvorteile für alle drei Standorte von RUAGAerostructures. Neben Emmen (Schweiz) und Oberpfaffenhofen(Deutschland) ist Eger (Ungarn) der dritte Standort von RUAGAerostructures. Im vergangenen Jahr hat die Division insgesamt rundEUR 13 Mio. in die drei Standorte investiert.Weitere Investition in Ungarn tätigt die RUAG mit der DivisionAmmotec am Standort in Sirok. Im Fokus stehen dabei moderneWaffensysteme (Lang- und Kurzwaffen) für den Jagd- und Schiesssport,sowie Behörden/ Law Enforcement. Im Rahmen der Erweiterung derProduktion wurde 2016 über EUR 1 Mio. am Standort Sirok in Gebäude,Maschinen und ein modernes Enterprise Resource Planning System (ERP)investiert.Pressekontakt:Jiri Paukert, RUAG Senior Public Relations Manager:Tel. +41 79 758 47 77, jiri.paukert@ruag.comInformationen zu RUAG Aerostructures:Clemens Friedl, Director Sales & Marketing:Tel. +49 151 51845033, clemens.friedl@ruag.comOriginal-Content von: Ruag Holding, übermittelt durch news aktuell