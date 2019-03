RUAG: Umsatz und Auftragseingang auf Rekordhoch, Profitabilität belastet durch Sonderkosten (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Bern (ots) -Einem Rekordumsatz von CHF 1998 Mio. (+2.2%) und einemRekordauftragseingang von CHF 2221 Mio. (+13.3%) stehen ein EBIT vonCHF 106 Mio. (-10.8 %) und eine Rentabilität von 5.3% (6.1%)gegenüber. Positiv entwickelte sich der Free Cash Flow, der von CHF-59 Mio. auf CHF 94 Mio. anstieg. Auch die Nettofinanzposition konntevon CHF 77 Mio. auf CHF 134 Mio. gesteigert werden. DerVerwaltungsrat beantragt eine Dividendenauszahlung an dieEidgenossenschaft von CHF 30 Mio. (CHF 40 Mio.).Der Anteil der im zivilen Bereich erwirtschafteten Umsätze beläuftsich weiterhin auf 56%, der Auslandsanteil beträgt unverändert 62%.Das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutzund Sport (VBS) bleibt der wichtigste und grösste Einzelkunde vonRUAG, sein Anteil am Umsatz ist leicht von 31% auf 30% zurückgegangen.Gesamthaft generierte der Konzern einen Nettoumsatz von CHF 1998Mio. Dies entspricht einem Zuwachs von CHF 44 Mio. oder 2.2%. EBITund Reingewinn sanken um CHF 13 Mio. respektive um CHF 16 Mio. Diestärkere Abnahme des Reingewinns ist auf die höhere Steuerquotezurückzuführen, die teilweise durch einen leicht tieferenFinanzaufwand kompensiert werden konnte. Bis auf die DivisionAerostructures haben alle Divisionen Gewinn erzielt. DerAuftragsbestand stieg gesamthaft auf CHF 1794 Mio. (CHF 1607 Mio.),der Auftragseingang sogar auf CHF 2221 Mio. (CHF 1961 Mio.). BeideKennzahlen zeigen, dass RUAG für die anstehende Entflechtung gutgerüstet ist.Urs Breitmeier, CEO RUAG Konzern, sagte anlässlich derBilanzmedienkonferenz: "Das erneute starke Wachstum ist erfreulich.Auftragseingang und -bestand haben Rekordwerte erreicht, was michpositiv in die Zukunft blicken lässt. Der Rückgang des EBIT istmehrheitlich auf die operativen Herausforderungen in der DivisionAerostructures zurückzuführen - sowohl auf allgemeineKapazitätserweiterungen wie auch auf den Aufbau des Standortes inUngarn. Ebenfalls Einfluss auf das Ergebnis hatten Aufwendungen imUmfang von knapp CHF 5 Mio. für die Vorbereitung der Entflechtung unddie Erarbeitung einer strategischen Neuausrichtung des künftigeninternationalen Geschäfts. Daneben entstanden ausserordentlicheBelastungen von CHF 4 Mio. für die Schliessung derWartungsaktivitäten für zivile Flugzeuge in Bern-Belp sowie derBildung einer Rückstellung von rund CHF 7 Mio. für die Straffung desProduktportfolios bei der Division Ammotec.Massnahmen und Programme zur Steigerung der Rentabilität wurdenweiter verstärkt, sowohl in der Fertigung wie auch in denSupportbereichen. Im Geschäftsjahr wurden Kosteneinsparungsprogrammeergänzt, Einstellungsstopps verhängt und der Standort Bern-Belpgeschlossen. Die kontinuierliche, nachhaltige Verbesserung derProfitabilität steht auch in Zukunft im Fokus.Der Verwaltungsrat beantragt für das Geschäftsjahr 2018 eineDividende von CHF 30 Mio. (CHF 40 Mio.). Diese liegt bei knapp 41%des Konzernreingewinns. Die Aufwendungen für Forschung undEntwicklung sanken um CHF 2 Mio. auf CHF 179 Mio. leicht und liegenim Verhältnis zum Nettoumsatz bei 9.0% (9.2%). Der Anteil dereigenfinanzierten Forschungs- und Entwicklungskosten belief sich auf26% (30%). Der Personalbestand des Konzerns per 31. Dezember 2018konnte trotz Umsatzwachstum von 9189 Stellen auf 9127 Stellen (-0.7%)gesenkt werden.RUAG weist eine solide Finanzierung auf. Die Netto-Finanzpositiondes Konzerns liegt per 31. Dezember 2018 bei CHF 134 Mio. (CHF 77Mio.). Der Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit stieg trotz tieferemoperativem Ergebnis hauptsächlich aufgrund einer deutlichverbesserten Bewirtschaftung des Nettoumlaufvermögens auf CHF 176Mio. (CHF 88 Mio.). Der Free Cash Flow 2018 konnte auf CHF 94 Mio.(CHF -59 Mio.) deutlich gesteigert werden. Neben einem tieferenNettoumlaufvermögen haben im Vergleich zum Vorjahr leicht geringereInvestitionen zu diesem erfreulichen Ergebnis geführt. Zudem wurdeder Free Cash Flow im Vorjahr durch die 2017 getätigten Akquisitionenstark belastet.Für das Jahr 2019 rechnet RUAG basierend auf dem gutenAuftragsbestand insgesamt mit einer guten Umsatzentwicklung.Gegenüber dem Niveau 2018 wird der Reingewinn aufgrund Kosten für diedurch den Bundesrat beschlossene Aufspaltung und Neupositionierungder RUAG jedoch deutlich tiefer ausfallen.Bilder und weitere Informationen zum Jahresbericht:https://annualreport.ruag.comPressekontakt:Kirsten Hammerich, Media Relations Manager, kirsten.hammerich@ruag.com, +41 79 770 81 18Original-Content von: Ruag Holding, übermittelt durch news aktuell