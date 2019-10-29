Erweiterte Funktionen



Tiziana Life Sciences PLC - RTRA: CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 29.10.2019 - 3




29.10.19 09:04
Xetra Newsboard

FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 29.10.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR JEDOCH LEIDER NICHT ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS. THE FOLLOWING SHARE IS TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.10.2019. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPALYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME RTRA XFRA US88875G1013 TIZIANA LI.ADR /10 LS-,03,

Aktuell
Massives Kaufsignal bei diesem 300% Cannabis Aktientip - NYSE Listing in Kürze
Pot Hot Stock 76 mal günstiger als Aurora und 122 mal günstiger als Canopy

FSD Pharma Inc.




 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
5,074 € 4,8945 € 0,1795 € +3,67% 29.10./10:08
 
ISIN WKN
US88875G1013
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Stuttgart 5,074 € +3,67%  09:16
NYSE 3,80 $ 0,00%  11.10.19
Nasdaq 6,10 $ -2,71%  28.10.19
  = Realtime
Aktuell
1.400% Cannabis Hot Stock meldet 355% Wachstum - Kursfeuerwerk. Neuer Pot Hot Stock nach 50.000% mit Aurora und 294.900% mit Canopy

The Yield Growth Corp.
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
RSS Feeds




Bitte warten...