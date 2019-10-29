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Tiziana Life Sciences PLC - RTRA: CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 29.10.2019 - 3
29.10.19 09:04
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FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 29.10.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR JEDOCH LEIDER NICHT ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS. THE FOLLOWING SHARE IS TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.10.2019. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPALYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME RTRA XFRA US88875G1013 TIZIANA LI.ADR /10 LS-,03,
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|5,074 €
|4,8945 €
|0,1795 €
|+3,67%
|29.10./10:08
|ISIN
|WKN
|US88875G1013
= Realtime
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