RTLplus, der neueste Free TV Sender der MediengruppeRTL, plant die Neuauflage des Gameshow-Klassikers "Der Preis istheiß" mit Wolfram Kons als Moderator.Von 1989 bis Ende 1997 lief die Spielshow bei RTL im Nachmittags-und Vormittagsprogramm. Harry Wijnvoord präsentierte zusammen mitWalter Freiwald insgesamt 1873 Folgen. Das US-Original "The Price IsRight" lief von 1956 bis 1965 zuerst bei NBC, später bei ABC. Seit1972 läuft die Show ununterbrochen bei ABC und zählt zu denerfolgreichsten Gameshows der Welt.Das Spielprinzip von "Der Preis ist heiß": Kandidaten aus demPublikum stellen ihre Alltagstauglichkeit unter Beweis, indem sie denPreis vorgestellter Produkte möglichst genau schätzen. Eine wichtigeRolle dabei kommt auch dem Publikum zu, denn es ist aufgefordert,sich lautstark zu engagieren und die Kandidaten mit "Mehr!"- oder"Weniger!"-Rufen bei der Preisfindung zu unterstützen. Nach mehrerenSpielrunden entscheidet "Das Rad", welche zwei Kandidaten in dasFinale einziehen und um den Superpreis spielen. Bei "Der Preis istheiß" zählt nur eins: Dass der Kandidat möglichst nahe am richtigenPreis liegt - und natürlich, dass die goldene Regel beachtet wird:Bitte nicht überbieten!Wer im Supermarkt aufmerksam Preise vergleicht und beim Bezahlendas Wechselgeld nachzählt, wer Kataloge wälzt oder Shopping-süchtigist, der ist bei "Der Preis ist heiß" goldrichtig und hat guteChancen beim Kampf um den Superpreis groß abzuräumen. Aber nur: Wennder Preis stimmt! Wer im Publikum und somit als Kandidat dabei seinmöchte, findet demnächst mehr Infos unter www.RTLplus.deDie neuen Folgen von "Der Preis ist heiß" werden von der Ufa Show& Factual im Sommer in Köln produziert. Die Ausstrahlung ist noch für2017 bei RTLplus geplant.