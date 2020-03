RTL verzichtet bei Fernsehshows auf Publikum

KöLN (dts Nachrichtenagentur) - Die Sender der Mediengruppe RTL Deutschland verzichten ab Freitag wegen des Coronavirus bei ihren Shows auf Publikum. Die Maßnahme gelte "bis auf Weiteres", teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Ausgenommen davon seien Freunde und Familien der Protagonisten.

Aktuell betroffen sind die beiden RTL-Sendungen "Let`s Dance" am Freitag und "Deutschland sucht den Superstar" am Samstag. Der Entscheidung, jetzt komplett auf Publikum zu verzichten, sei keine entsprechende Verordnung vorausgegangen, so RTL.

Foto: über dts Nachrichtenagentur