RTL/ntv-Trendbarometer am Tag nach dem Jamaika-Aus: Mehrheit der Deutschen wünscht sich nun Neuwahlen

Köln (ots) - Nach den gescheiterten Sondierungsgesprächen zurBildung einer Jamaika-Koalition wünschen sich die meistenBundesbürger Neuwahlen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativenforsa-Umfrage von Montag für das das RTL/n-tv-Trendbarometer. 45Prozent aller Wahlberechtigten sprechen sich danach für einenerneuten Urnengang als Ausweg aus der entstandenen Krise aus. 27Prozent hätten derzeit am liebsten wieder eine Große Koalition, 24Prozent eine Minderheitsregierung. Für eine Große Koalition plädierenam häufigsten Anhänger der CDU (41 %; SPD: 24 %), für Neuwahlen amhäufigsten Anhänger der AfD (71%), der FDP (56 %) und der Linken (53%), für eine Minderheitsregierung am häufigsten Anhänger der Grünen(41 %).Käme es jetzt zu Neuwahlen, würden sich die Deutschen laut forsakaum anders entscheiden als bei der Bundestagswahl. Die größtenZuwächse würden demnach die Grünen erzielen: CDU/CSU 31 %; FDP 10 %;Grüne 12 %; SPD 21 %; Linke 9 %; AfD 12 %; Sonstige 5 %.Über die Hälfte der Bundesbürger (53 %) hat lautRTL/-ntv-Trendbarometer kein Verständnis für die Entscheidung der FDPam späten Sonntagabend, die Sondierungsgespräche zur Bildung einerJamaika-Koalition abzubrechen. Verständnis haben 43 Prozent.Rückendeckung für den Abbruch der Verhandlungen erhält die FDP in derUmfrage besonders von den Anhängern der AfD (80 %) und von deneigenen Anhängern (64 %).Allerdings wird das Scheitern der Verhandlungen nicht vor allemder FDP, sondern allen vier Parteien angelastet, die an denSondierungsverhandlungen beteiligt waren. Insgesamt machen 38 Prozentder Befragten die CDU, die CSU, die Grünen und die FDP gemeinsam fürdas Scheitern verantwortlich. 26 Prozent kreiden dies besonders derCSU, jeweils 19 Prozent der FDP und den Grünen sowie 6 Prozent derCDU an.Mit Blick auf mögliche Kanzlerkandidaten im Falle von Neuwahlenhaben die Bundesbürger bei der CDU/CSU eine klare Meinung: 49 Prozentaller Wahlberechtigten sind der Meinung, dass Angela Merkel in diesemFall wieder als gemeinsame Kanzlerkandidatin von CDU und CSU antretensolle. Von den CDU-Anhängern sind 85, von den CSU-Anhängern 69Prozent dieser Meinung. Für Wolfgang Schäuble sprechen sich lautRTL/n-tv-Trendbarometer 8 Prozent aus, für Annegret Kramp-Karrenbauer7 Prozent, für Peter Altmaier 5 Prozent und für Ursula von der Leyen4 Prozent aus. Weniger eindeutig ist das Umfrageergebnis mit Blickauf den möglichen SPD-Kanzlerkandidaten: Dass Martin Schulz beiNeuwahlen wieder als SPD-Kanzlerkandidat antreten sollte, meinen 29Prozent aller Wahlberechtigten (53 Prozent der SPD-Anhänger). OlafScholz kommt demnach auf 15 Prozent, Sigmar Gabriel auf 14 Prozent,Andrea Nahles auf 6 Prozent und Stephan Weil auf 5 Prozent.70 Prozent der Deutschen sind am Tag nach dem Aus für Jamaika lautRTL/n-tv-Trendbarometer der Meinung, dass Horst Seehofer seine Ämterals CSU-Vorsitzender und bayerischer Ministerpräsident zur Verfügungstellen sollte. Von den CDU-Anhängern sprachen sich 73 Prozent, vonden CSU-Wählern 64 Prozent dafür aus.Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometerfrei zur Veröffentlichung. Die Daten wurden am 20. November 2017 vomMarkt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag derMediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 1789 Wahlberechtigte.Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte. Ansprechpartnerbei RTL: Matthias Bolhöfer, Telefon: 0221 - 45674227 Ansprechpartnerbei n-tv: Bettina Klauser, Telefon 0221 - 45674100 Ansprechpartnerbei forsa: Dr. Peter Matuschek, Telefon 030 -62882442Pressekontakt:Matthias BolhöferUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandKommunikationTelefon: +49 (0221) 4567-4227Fax: 0221 / 4567 4292matthias.bolhoefer@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell