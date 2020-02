RTL / ntv Trendbarometer / Forsa-Aktuell: SPD steigt nach Hamburg-Wahl auf 16 Prozent, FDP sinkt auf 5 Prozent - Union verliert in Bayern und NRW weniger als im Bundesdurchschnitt

Köln (ots) - SPD plus 2, FDP minus 2 ProzentpunkteNach der Bürgerschaftswahl in Hamburg konnte sich die SPD im Bund gegenüber derVorwoche um 2 Prozentpunkte verbessern und liegt jetzt bei 16 Prozent. Die FDPfällt im RTL/ntv-Trendbarometer um 2 Prozentpunkte auf 5 Prozent. Die Werte fürUnion, Grüne, Linke, AfD und sonstige Parteien bleiben unverändert.Ein Viertel der Bundesbürger (25%) will momentan nicht wählen oder istunentschlossen. Das sind 3 Prozentpunkte mehr als vor der Hamburger Wahl undauch etwas mehr als bei der Bundestagswahl 2017.Wenn der Bundestag jetzt neu gewählt würde, könnten die Parteien mit folgendemErgebnis rechnen: CDU/CSU 27 Prozent (Bundestagswahl 32,9%), SPD 16 Prozent(20,5%), FDP 5 Prozent (10,7%), Grüne 24 Prozent (8,9%), Linke 10 Prozent(9,2%), AfD 10 Prozent (12,6%). 8 Prozent würden sich für eine der sonstigenParteien entscheiden (5,2%). 25 Prozent aller Wahlberechtigten sind derzeitunentschlossen oder würden nicht wählen (Nichtwähler 2017: 23,8%).Auch nach der Hamburg-Wahl trauen der Union unverändert 18 Prozent derBundesbürger zu, sie könne am besten mit den Problemen in Deutschland fertigwerden. 14 Prozent trauen das, wie in der Vorwoche, den Grünen zu. Bei der SPDsteigt der politische Kompetenz-Wert um 2 Prozentpunkte, von 4 auf 6 Prozent.Bei den sonstigen Parteien sinkt der Kompetenz-Wert um 2 Prozentpunkte auf 7Prozent. 55 Prozent der Befragten sind weiterhin überzeugt, dass keine Parteidie Probleme in Deutschland lösen kann.CSU 37, CDU in NRW 29 Prozent - CDU im übrigen Bundesgebiet 23 Prozent ImVergleich zur Bundestagswahl 2017 verliert die Union derzeit 5,9 Prozentpunkte.Dieser Wählerschwund ist nicht gleichmäßig über das Bundesgebiet verteilt. DieCSU in Bayern hat mit 1,8 Prozentpunkten den geringsten Verlust und käme derzeitauf 37 Prozent. Die CDU in Nordrhein-Westfalen verliert mit 3,6 Prozentpunktenebenfalls weniger als im Bundesdurchschnitt und käme bei einer Bundestagswahlauf 29 Prozent. Im übrigen Bundesgebiet verliert die CDU 8,6 Prozentpunkte underreicht 23 Prozent.forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL: "Dort, wo dieUnion geschlossen auftritt und sich unmissverständlich und klar von der AfDabgrenzt (wie die CSU in Bayern) sind ihre Verluste deutlich moderater als dort,wo Teile der CDU immer noch mit der AfD liebäugeln. Und wo die Union wie inNordrhein-Westfalen mit Armin Laschet in der Tradition des SozialdemokratenJohannes Rau die Anhänger der demokratischen Parteien eher zusammenführt als siezu spalten, wenden sich weniger Wähler ab als dort, wo ein konfrontativerPolitikstil gepflegt wird."Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/ntv-Trendbarometer frei zurVeröffentlichung.Die Daten zur Parteipräferenz und zur politischen Kompetenz der Parteien wurdenvom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa vom 24.-28.02.2020 im Auftragder Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 2.505 Befragte. StatistischeFehlertoleranz: +/-2,5 Prozentpunkte. Die Daten zu den Unionsparteien in Bayern,Nordrhein-Westfalen und im übrigen Bundesgebiet wurden vom 10. bis 28.02. imRahmen des RTL/ntv-Trendbarometers erhoben. Datenbasis: 7.511 Befragte, davon1.155 in Bayern, 1.545 in NRW und 4.811 im übrigen Bundesgebiet.Pressekontakt:Mediengruppe RTL: Anna Velken, Telefon +49 170 4566953forsa: Dr. Peter Matuschek, Telefon +49 151 15455037Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/72183/4534040OTS: Mediengruppe RTL DeutschlandOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell