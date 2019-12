RTL/ntv-Trendbarometer Forsa-Aktuell: SPD sinkt auf 11 Prozent - CDU/CSU, AfD und FDP gewinnen je 1 Prozentpunkt - 3 Prozent der Deutschen trauen SPD zu, mit Problemen in Deutschland fertig zu werden

Köln (ots) - SPD zum Start der neuen Parteiführung bei 11 ProzentNach der Entscheidung für die neue SPD-Spitze hat die Partei an Sympathiewertenverloren. Im aktuellen RTL/ntv-Trendbarometer sinkt die SPD gegenüber derVorwoche um drei Prozentpunkte auf 11 Prozent. CDU/CSU, AfD und FDP legenjeweils um einen Prozentpunkt zu. Für Grüne, Linke und sonstige kleinereParteien ändert sich nichts.Wenn der Bundestag jetzt neu gewählt würde, könnten die Parteien demnach mitfolgendem Ergebnis rechnen: CDU/CSU 28 Prozent (Bundestagswahl 32,9%), SPD 11Prozent (20,5%), FDP 9 Prozent (10,7%), Grüne 22 Prozent (8,9%), Linke 8 Prozent(9,2%), AfD 14 Prozent (12,6%). 8 Prozent würden sich für eine der sonstigenParteien entscheiden (5,2%). 24 Prozent aller Wahlberechtigten sind derzeitunentschlossen oder würden nicht wählen (Nichtwähler 2017: 23,8%).3 Prozent der Deutschen glauben, die SPD könne die Probleme des Landes lösenWelche Partei könnte am ehesten mit den Problemen in Deutschland fertigwerden?Auf diese Frage nennen drei Prozent der Bundesbürger die SPD, das ist nochmalsein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche. Sechsmal mehr Befragte (19%)setzen ihr Vertrauen in die politische Kompetenz der Unionsparteien, 12 Prozentvertrauen den Grünen. 57 Prozent trauen nach wie vor gar keiner Partei zu, mitden Problemen in Deutschland fertig zu werden.forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL: "Anders als vonder SPD erhofft war der lange Findungsprozess für die neue Parteispitze kein'hohes Lied der Demokratie', sondern ein großer Reinfall. Er offenbarte, wieausgedünnt die Personaldecke der Partei ist. Und vom nun auch vom Parteitagbestätigten neuen Führungsduo Esken/Walter-Borjans glaubt die Mehrheit der derSPD noch verbliebenen wenigen Wähler und vor allem der zu anderen Parteien sowieins Lager der Nichtwähler abgewanderten früheren SPD-Wähler nicht, dass sie dieSPD in eine 'neue Zeit' führen könnte. Nicht zu vergessen: Das glauben ja auchfast drei Viertel der SPD-Mitglieder nicht. Mit dem jetzt eingeleiteten'Linksschwenk' der Partei und der Fokussierung auf Umverteilungsthemen gewinntdie SPD außerdem keinen der vielen aus der politischen und gesellschaftlichenMitte zum großen Teil zu den Grünen abgewanderten früheren Wähler zurück. Zudemhat die SPD wieder einmal verdrängt, dass sie mit Umverteilungsthemen seit 1949noch nie eine Wahl gewonnen hat. Letzter Beleg dafür war ja auch die verloreneletzte Bundestagswahl 2017 mit dem 'Gerechtigkeitswahlkampf' von Martin Schulz."Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/ntv-Trendbarometer frei zurVeröffentlichung.Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa vom 2. - 6.12.2019 im Auftrag der Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 2.502 Befragte.Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte.Pressekontakt:Mediengruppe RTL Deutschland: Katharina Buschmann, Telefon 0170 4566953Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/72183/4461540OTS: Mediengruppe RTL DeutschlandOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell