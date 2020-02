RTL/ntv Trendbarometer / FORSA-AKTUELL: Nach Morden von Hanau sinkt AfD bundesweit auf 9 Prozent - Grüne steigen auf 25 Prozent - 34 Prozent der AfD-Anhänger sind Ostdeutsche, 67 Prozent Männer

Köln (ots) - Nach Hanau: AfD 2 Prozentpunkte runter, Grüne 2 Prozentpunkte raufNach den Morden von Hanau und der deutlichen Kritik der anderen Parteien an derAfD verliert die "Alternative für Deutschland" an Zuspruch. Im aktuellenRTL/ntv-Trendbarometer sinkt die AfD am Donnerstag und Freitag gegenüber demWochenanfang (Montag, Dienstag, Mittwoch: 11 %) um 2 Prozentpunkte auf 9Prozent. Die Grünen gewinnen im selben Zeitraum 2 Prozentpunkte. Für alleübrigen Parteien ändert sich nichts.An jedem Werktag erfragt forsa im Auftrag der Mediengruppe RTL die politischeStimmung der Deutschen. Dadurch konnte ermittelt werden, dass sich nach demrassistisch motivierten Mordanschlag ein Teil der AfD-Anhänger nicht mehr zu"ihrer" Partei bekennen.Wenn nach den Morden von Hanau am Donnerstag und Freitag der Bundestag neugewählt worden wäre, könnten die Parteien mit folgendem Ergebnis rechnen:CDU/CSU 27 Prozent (Bundestagswahl 32,9%), SPD 14 Prozent (20,5%), FDP 7 Prozent(10,7%), Grüne 25 Prozent (8,9%), Linke 10 Prozent (9,2%), AfD 9 Prozent(12,6%). 8 Prozent würden sich für eine der sonstigen Parteien entscheiden(5,2%). 22 Prozent aller Wahlberechtigten sind derzeit unentschlossen oderwürden nicht wählen (Nichtwähler 2017: 23,8%).AfD-Anhänger: ostdeutsch, männlich, rechtsDie AfD hat ein Drittel ihrer Anhänger (34%) in den ostdeutschen Bundesländern,obwohl dort nur 17 Prozent der Wahlberechtigten leben. Zwei Drittel derAfD-Anhänger (67%) sind Männer - von allen Wahlberechtigten sind es 49 Prozent.Die meisten AfD-Anhänger im Osten (62%) wohnen in Gemeinden mit weniger als20.000 Einwohnern (62%). 39 Prozent der ostdeutschen und 46 Prozent derwestdeutschen AfD-Anhänger ordnen sich selbst politisch rechts ein - von allenWahlberechtigten sind das im Osten und im Westen 10 Prozent.Unter den AfD-Anhängern sind mehr Menschen konfessionslos als imBevölkerungs-Durchschnitt, mit Blick auf die wirtschaftliche Zukunft des Landessind sie weitaus pessimistischer und 82 Prozent von ihnen trauen keiner Parteipolitische Kompetenz zu - im Durchschnitt aller Wahlberechtigten inOstdeutschland sind das 59 Prozent, in Westdeutschland 48 Prozent. Finanziellgeht's den AfD-Anhängern besser, als gelegentlich behauptet wird: IhrHaushaltsnettoeinkommen entspricht in Ost und West dem der Wahlberechtigteninsgesamt.forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL: "Nur durch eineklare Abgrenzung aller demokratischen Kräfte von der AfD - wie es inzwischenauch die CSU praktiziert - kann den AfD-Anhängern klargemacht werden, dass sieeine kleine radikale Minorität sind, mit der die große Mehrheit des Volks trotzvielfältiger Unzufriedenheiten nichts zu tun haben will. Dennoch zeigt sich auchnach den Morden von Hanau, dass die AfD zwar einige Anhänger an den Rändernverliert, im Kern aber eine stabile, homogene, verschworene Gemeinschaft bleibt.Durch 'gutes Zureden" (wie Friedrich Merz glaubt) lässt sich von denen kaumjemand zur Abwanderung zu anderen Parteien bewegen."Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/ntv-Trendbarometer frei zurVeröffentlichung.Die Daten zur Parteipräferenz wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitutforsa vom 17. - 21.02. 2020 im Auftrag der Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis:2.504 Befragte, davon Donnerstag und Freitag 1.005 Befragte. StatistischeFehlertoleranz für die gesamte Woche: +/-2,5 Prozentpunkte, für Donnerstag undFreitag +/-3 Prozentpunkte. Datenbasis zur AfD: 2.080 im Januar und Februarbefragte AfD-Anhänger.Pressekontakt:Mediengruppe RTL Deutschland:Bettina KlauserTelefon 0221/45674100Ansprechpartner bei forsa:Dr. Peter MatuschekTelefon 0151 15455037Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/72183/4527175OTS: Mediengruppe RTL DeutschlandOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell