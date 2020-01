RTL/ntv-Trendbarometer / FORSA-AKTUELL: Institutionen-Ranking: 80 Prozent vertrauen Polizei und Ärzten - Stärkster Vertrauenszuwachs für Bundeswehr und Zentralrat der Juden

Köln (ots) - Polizei, Ärzte und Universitäten ganz oben, Manager undWerbeagenturen ganz untenDas Vertrauen der Deutschen zu ihrer Polizei, zu den Ärzten und zu denUniversitäten des Landes ist auch zur Jahreswende 2019/2020 ungebrochen. Jeweils80 Prozent der Bundesbürger schenken Polizei und Ärzten, 77 Prozent denHochschulen ihr Vertrauen. Im alljährlich ermittelten Institutionen-Rankinghatte das RTL/ntv-Trendbarometer vor einem Jahr für fast alle Institutioneneinen Vertrauens-Rückgang ermittelt. Zum Start ins neue Jahr wird 15 der 25wichtigsten nicht-politischen Institutionen das gleiche oder sogar etwasgrößeres Vertrauen entgegengebracht als vor zwölf Monaten.Außer Polizei, Ärzten und Universitäten erreichen das Bundesverfassungsgericht(74%), der eigene Arbeitgeber (68% der Beschäftigten), die für Strom, Gas,Wasser und Entsorgung zuständigen kommunalen Unternehmen (67%) sowie dieGerichte (66%) die höchsten Vertrauenswerte. Dahinter rangieren dieMeinungsforschungsinstitute (59%) und das Medium Radio (54%). Großes Vertrauenhaben mehr als 40 Prozent der Befragten zur Bundeswehr (45%), zu denGewerkschaften (44%), zur Presse (43%) sowie zum Zentralrat der Juden (40%). Derevangelischen Kirche schenken 36, den Sparkassen 33 und dem Fernsehen 30 Prozentder Bundesbürger ihr Vertrauen.Dem Papst trauen 29, der katholischen Kirche 14 und dem Islam 9 Prozent derDeutschen. Am Ende dieses Vertrauens-Rankings stehen Deutschlands Manager (8%)und die Werbeagenturen (3%).Vertrauen in Institutionen Anfang 2020* Es haben großes Vertrauen zu (zur, zum)Polizei 80% (+2)Ärzten 80% (+3)Universitäten 77% (0)Bundesverfassungsgericht 74% (-)Eigenen Arbeitgeber 68% (+2)Kommunalen Unternehmen 67% (+1)Gerichten 66% (-)Meinungsforschungsinstituten 59% (+3)Radio 54% (+3)Bundeswehr 45% (+5)Gewerkschaften 44% (-2)Presse 43% (+2)Zentralrat der Juden 40% (+6)Evangelischen Kirche 36% (-2)Sparkassen 33% (-5)Fernsehen 30% (+3)Papst 29% (-5)Unternehmern 26% (-4)Arbeitgeberverbänden 25% (+1)Banken 19% (+1)Versicherungen 18% (0)Katholischen Kirche 14% (-4)Islam 9% (+2)Managern 8% (-1)Werbeagenturen 3% (-1)*In Klammern Veränderung gegenüber Anfang 2019AfD-Anhänger misstrauen fast allen relevanten Institutionen Die Anhänger der AfDhaben sehr viel geringeres Vertrauen zu den Institutionen des Landes als dieWahlberechtigten ohne AfD-Präferenz. Im RTL/ntv-Trendbarometer zumInstitutionen-Ranking werden die Unterschiede deutlich: 14 Prozent derAfD-Anhänger trauen dem Fernsehen (übrige Bundesbürger: 35%), 15 Prozent derPresse (52%), 23 Prozent dem Radio (62%), 35 Prozent den Gerichten (75%), 36Prozent dem Bundesverfassungsgericht (85%) und 17 Prozent dem Zentralrat derJuden (46%). Deutlich geringeres Vertrauen als die übrige Bevölkerung habenAfD-Anhänger auch zu Universitäten, Gewerkschaften, evangelischer Kirche,Bundesbank, kommunalen Unternehmen und Meinungsforschungsinstituten. Lediglichzur Bundeswehr haben AfD-Anhänger ein ähnlich hohes Vertrauen wie die Bürgerohne AfD-Präferenz. Nur zwei Institutionen schneiden bei den AfD-Anhängern etwasbesser ab als bei den übrigen Befragten - die Unternehmer und die auf demletzten Platz der Vertrauensliste rangierenden Werbeagenturen. 1 Prozent derAfD-Anhänger trauen dem Islam (übrige Bevölkerung: 10%).forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL: "Viele wichtigegesellschaftliche Institutionen, die nach den zahlreichen Turbulenzen im Jahr2018 zur Jahreswende 2018/19 einen deutlichen Ansehensverlust erlitten haben,konnten in den vergangenen zwölf Monaten Vertrauen zurückgewinnen. DieVertrauenswerte würden noch positiver ausfallen, wenn die AfD-Anhänger nichtfast allen Institutionen extrem ablehnend begegnen würden. Das Ranking machterneut deutlich, wie tief der Graben zwischen der AfD-Gefolgschaft und derMehrheit der Deutschen ist."Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/ntv-Trendbarometer frei zurVeröffentlichung.Die Daten zum Institutionen-Ranking wurden vom Markt- undMeinungsforschungsinstitut forsa zwischen dem 18.12. 2019 und dem 3. 1. 2020 imAuftrag der Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 2.505 Befragte. StatistischeFehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte.Ansprechpartner bei forsa: Dr. Peter Matuschek, Telefon 030 - 62882442Pressekontakt:Lisa von SöhnenMediengruppe RTL DeutschlandTel.: 0221 45674102E-Mail: lisa.vonsoehnen@mediengruppe-rtl.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/72183/4484126OTS: Mediengruppe RTL DeutschlandOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell