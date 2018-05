RTL/n-tv-Trendbarometer zum Europatag: Deutschland profitiert durch die EU, meinen knapp Zweidrittel der Bundesbürger

Köln (ots) - Knapp zwei Drittel der Bundesbürger (64 %) sind derAnsicht, dass Deutschland durch sein Engagement für Europa und dieMitgliedschaft in der Europäischen Union alles in allem mehr Vorteileals Nachteile hat. 20 Prozent meinen, dass die Nachteile fürDeutschland überwiegen. Das hat das RTL/n-tv-Trendbarometer in einerrepräsentativen forsa-Umfrage im Auftrag des "RTL Nachtjournals"anlässlich des Europatages am 9. Mai ermittelt.Westdeutsche (66 %) meinen danach häufiger als Ostdeutsche (47 %),dass Deutschland alles in allem durch die EU profitiert. Dass dieMitgliedschaft in der EU für Deutschland überwiegend gut ist, findenmit 90 Prozent vor allem die Anhänger der Grünen. Dagegen äußern dieAnhänger der AfD mit 49 Prozent häufiger als die Anhänger der anderenParteien, dass die Nachteile überwiegen.Auf die offene Frage, was sie mit der Europäischen Unionverbinden, fallen den Befragten spontan am häufigsten Gemeinschaftund Zusammenhalt (20 %), offene Grenzen (15 %), die gemeinsameWährung (13 %)und der offene Binnenmarkt (10 %) ein. 9 Prozentverbinden mit der Europäischen Union Verordnungen und Regulierungen,jeweils 7 Prozent Frieden, Sicherheit und Stabilität einerseits, aberauch Konflikte und Streitigkeiten innerhalb der EU andererseits. 6Prozent denken an eine ungleiche Behandlung der Mitgliedsländer und 4Prozent assoziieren Freiheit mit der EU.Nach den Vorteilen für Deutschland in der Mitgliedschaft in derEuropäischen Union befragt (Prozentsumme größer 100, daMehrfachnennungen möglich), gaben die Bundesbürger imRTL/n-tv-Trendbarometer insbesondere den offenen Binnenmarkt (79 %),die Sicherung des Friedens (73 %) und die gemeinsame Währung (72 %)an. Die Arbeitnehmerfreizügigkeit (68 %), offene Grenzen (66 %) unddie gemeinsame Stimme gegenüber anderen, außereuropäischen Ländern(63 %) beurteilen jeweils etwa zwei Drittel als Vorteile fürDeutschland. Gut die Hälfte (54 %) sehen auch die gemeinsamen Werteinnerhalb der EU als Vorteil.Nach ihren Präferenzen zur Zukunft der Europäischen Union gefragt,wünschen sich mit 39 Prozent die meisten der Befragten, dass die EUso bleibt, wie sie ist und dass die Mitgliedsstaaten keine weiterenKompetenzen an die EU abgeben. 29 Prozent sähen es gern, wenn die EUsich wieder eher zu einer reinen Wirtschaftsgemeinschaft hinentwickeln würde, in der die Mitgliedsstaaten wieder mehr Kompetenzenzurückerhalten. 18 Prozent der befragten Bundesbürger wünschen sichdie Entwicklung der EU hin zu einem Bundesstaat mit einer eigenenRegierung und unter Abgabe weiterer Kompetenzen durch die einzelnenMitgliedsstaaten.Das Schengen-Abkommen sieht vor, dass Grenzkontrollen innerhalbder EU nur stichprobenweise oder zeitweise in Ausnahmefällendurchgeführt werden, wie zum Beispiel bei schwerwiegenden Bedrohungender Sicherheit. Ansonsten soll aber ein freier Grenzverkehrherrschen. Gut die Hälfte der Bürger (58 %) findet das lautRTL/n-tv-Trendbarometer gut. 40 Prozent fänden es dagegen besser,wenn die Innengrenzen der Europäischen Union wieder generellkontrolliert würden. Dieser Ansicht sind vor allem die Ostdeutschen(57 %) sowie ganz besonders die Anhänger der AfD (79 %).Das "RTL Nachtjournal" hat die Zahlen in der Nacht von Dienstagauf Mittwoch veröffentlicht. Die News-und Magazinsendungenpräsentieren die Umfrageergebnisse heute ebenfalls ausführlich.Bei Verwendung bitte Quellenangabe "RTL/n-tv-Trendbarometer imAuftrag des RTL Nachtjournals" beachten.Datenbasis:1.002 Befragte am 26. und 27. AprilPressekontakt:Matthias BolhöferKommunikation RTLTelefon: 0221 / 45674227matthias.bolhoefer@mediengruppe-rtl.deAlessia MaierKommunikation n-tvTelefon: 0221 / 45674103Fax: 0221 / 456 - 74103alessia.maier@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell