RTL/n-tv-Trendbarometer / Forsa-Atuell: 69 Prozent der ehemaligen DDR-Bürger sagen, es gehe ihnen heute besser als vor dem Mauerfall

Köln (ots) - 9 Prozent der Ex-DDR-Bürger sagen: Früher war war esbesserGeht es den Ostdeutschen im Vergleich zur DDR heute besser oderschlechter? forsa hat dazu fast 30 Jahre nach dem Mauerfall 1.500über 45 Jahre alte frühere DDR-Bürger befragt, die heute in den fünfneuen Bundesländern leben.Zwei Drittel der ehemaligen DDR-Bürger (65%) sind überzeugt, esgehe den Menschen heute besser als damals. 13 Prozent dagegenbewerten die Lebenssituation der Bevölkerung als schlechter, 14Prozent sehen keinen Unterschied zum Leben in der DDR.Für die eigene Person sehen 9 Prozent der über 45-Jährigen eineVerschlechterung. 18 Prozent sagen, heute gehe es ihnen persönlich"genauso wie früher", für 69 Prozent hat sich die eigene persönlicheLage verbessert.Die Männer beurteilen die Entwicklung positiver als die Frauen: 74Prozent der Männer und 65 Prozent der Frauen erklären, dass sich ihrLeben seit dem Ende der DDR verbessert hat. Eine Verschlechterung derpersönlichen Situation sehen überdurchschnittlich häufig die 55- bis60-Jährigen (14%), die Hauptschüler und Befragten mit mittleremSchulabschluss (11%) sowie vor allem die Bezieher niedriger Einkommen(29%).Von den Anhängern der CDU, SPD, FDP und Grünen empfinden nurzwischen 1 und 3 Prozent, dass es ihnen heute schlechter geht alsfrüher. Verhältnismäßig stärker ist diese negative Einschätzung unterden Anhängern der Linken (14%), der AfD (15%) und bei denNichtwählern (18%).Tief greifende Verlustgefühle bei früheren DDR-Bürgern Wasbeklagen die Menschen, die sich heute schlechter gestellt sehen alszur Zeit der DDR? 32 Prozent von ihnen sehen ihren Arbeitsplatz -anders, als zu DDR-Zeiten - nicht mehr als sicher an und haben Angstvorm Job-Verlust. 27 Prozent geben an, dass ihre Einkommen und ihreRenten heute niedriger seien als in der DDR. 23 Prozent macht es zuschaffen, dass die finanziellen Belastungen (wie Lebenshaltungskostenund Mieten) zu hoch geworden sind. 21 Prozent beklagen den Verlustvon Stabilität und Sicherheit sowie eine generelle Zukunftsangst, diesie in der DDR nicht gekannt hätten. 17 Prozent hadern mit dem"Verlust von Zwischenmenschlichkeit". In der DDR habe es nicht soviel Egoismus und Neid gegeben, dafür aber ein größeres Maß an'Miteinander'. 16 Prozent bemängeln die schlechte Infrastruktur -Kinderbetreuung sowie Gesundheits- und Wohnungs-Versorgung hätten inder DDR besser funktioniert. 10 Prozent äußern ihren Unmut über diePolitiker; einige äußerten sogar, die Politiker von heute seien "sokorrupt wie in der DDR". Nur 4 Prozent empfinden, dass es "zu vieleAusländer, Flüchtlinge" gäbe.1.820 Euro beträgt das durchschnittliche Haushaltsnettoeinkommenbei denen, denen es heute schlechter geht als während desSED-Regimes. Diejenigen, die ihre Situation positiv bewerten, habenim Durchschnitt 3.000 Euro netto zur Verfügung. Von denen, die esheute schlechter finden als damals, würden 30 Prozent AfD wählen. Vondenen, die es heute besser finden als damals, würden 18 Prozent AfDwählen. Von denen, deren Situation sich verbessert hat, leben 90Prozent gern in ihrer Heimat. Von denen, deren Leben sichverschlechtert hat, fühlen sich nur 68 Prozent wohl in ihrem Wohnort.forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL:"Dass ein Teil der früheren Bürger der DDR die eigene Lebenssituationheute im Vergleich zu der Zeit vor 1989 als schlechter einschätzt,hat nur zum Teil objektive ökonomische Ursachen: Geringes odergeringeres Einkommen bzw. niedrigere Rente, Angst vorm Verlust desArbeitsplatzes etc. Hinzu kommen generelle in der DDR nicht erlebteGefühle der Verunsicherung und ausgeprägte Ängste vor der Zukunft.Diese Statusängste und das Empfinden subjektiver Benachteiligungtreiben viele derer, die ihre Lebenssituation heute im Vergleich zurDDR als schlechter einschätzen, in die Arme der AfD."Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometerfrei zur Veröffentlichung. Die Daten zur Befindlichkeit frühererDDR-Bürger wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa vom6. 8. - 9.8. 2019 erhoben. Datenbasis: 1.500 frühere DDR-Bürger, dieheute immer noch in den fünf neuen Bundesländern leben und über 45Jahre alt sind.