RTL/n-tv-Trendbarometer / Forsa-Aktuell: SPD und FDP legen 1 Prozentpunkt zu, CDU/CSU und Grüne verlieren 1 Prozentpunkt / SPD-Verluste in NRW und Ruhrgebiet

Köln (ots) - Bundestrend: Union vor den Grünen, SPD gleichauf mitAfDIm aktuellen RTL/n-tv-Trendbarometer können SPD und FDP gegenüberder Vorwoche um jeweils einen Prozentpunkt zulegen, CDU/CSU und Grüneverlieren je einen Prozentpunkt. Wenn jetzt der Bundestag neu gewähltwürde, könnten die Parteien mit folgendem Ergebnis rechnen: CDU/CSU25 Prozent (Bundestagswahl 32,9%), SPD 13 Prozent (20,5%), FDP 9Prozent (10,7%), Grüne 24 Prozent (8,9%), Linke 8 Prozent (9,2%), AfD13 Prozent (12,6%). 8 Prozent würden sich für eine der sonstigenParteien entscheiden (5,2%). 23 Prozent aller Wahlberechtigten sindderzeit unentschlossen oder würden nicht wählen (Nichtwähler 2017:23,8%).Grüne im Ruhrgebiet auf Platz 1, SPD auf Platz 3Eine forsa-Umfrage in Nordrhein-Westfalen belegt, dass die SPD imbevölkerungsreichsten Bundesland bei einer Bundestagswahl derzeit 17Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten würde, neun Prozentpunkteweniger als 2017. Sie verliert damit stärker als im Bundesschnitt(minus 7,5%). Die CDU käme auf 27 (Bundestagswahl: 32,6%), die Grünenkämen auf 25 Prozent (7,6%). Bei einer Landtagswahl würde die SPD 13Prozentpunkte einbüßen und käme auf 18 Prozent. Die Landes-CDU würde4 Prozent verlieren und 29 Prozent erreichen, die Grünen gewännen 18Prozent hinzu und kämen auf 24 Prozent.Im Ruhrgebiet kämen die Grünen sowohl bei einer Bundestags- alsauch bei einer Landtagswahl momentan auf Platz 1 (mit 24 bzw. 25%).Die SPD würde bei einer Bundestagswahl 11, bei einer Landtagswahl14,5 Prozentpunkte gegenüber den Wahlen von 2017 verlieren und kämemit 20 bzw. 22 Prozent jeweils auf Platz 3. Die CDU würde imRuhrgebiet bei einer Bundestagswahl derzeit von 23 (2017: 27,2%), beieiner Landtagswahl von 24 Prozent (2017: 27,0%) gewählt.Bei der Bundestagswahl 1998 haben im Ruhrgebiet 1.862.530Wahlberechtigte SPD gewählt, das waren 56,8 Prozent der gültigenStimmen. Bei der Bundestagswahl 2017 gaben 845.000 oder 31 Prozentder Wähler der SPD ihre Stimme. Im Sommer 2019 ist die Wählersubstanzder SPD im Ruhrgebiet auf knapp 600.000 zurückgegangen.forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL:"Wenn die SPD selbst im Ruhrgebiet, der früheren "Herzkammer" derPartei, in zwei Jahrzehnten fast zwei Drittel ihrer früheren Wählereinbüßt und nur noch drittstärkste politische Kraft hinter den Grünenund der CDU ist, offenbart das die extrem dramatische Situation derSozialdemokratie: Sie hat offenkundig völlig den Draht zur'arbeitenden Klasse' verloren und wird nur noch von einer Minderheitder Wahlbürger für wählbar gehalten".Zahlen zur NRW-Erhebung im ÜberblickWenn jetzt Bundestagswahl wäre, könnten die Parteien inNordrhein-Westfalen mit folgendem Ergebnis rechnen: CDU 27 Prozent(Bundestagswahl 2017 32,6%), SPD 17 Prozent (26,0%), Grüne 25 Prozent(7,6%), FDP 10 Prozent (13,1%), Linke 6 Prozent(7,5%), AfD 9 Prozent(9,4%), Sonstige 6 Prozent (3,8%). Im Ruhrgebiet könnten die Parteienbei einer Bundestagswahl mit folgendem Ergebnis rechnen: CDU 23Prozent (bei der Bundestagswahl 2017 27,2%), SPD 20 Prozent (31,0%),Grüne 24 Prozent (6,5%), FDP 9 Prozent (11,1%), Linke 7 Prozent(8,0%), AfD 11 Prozent (11,5%), Sonstige 6 Prozent (4,7%).Wenn jetzt Landtagswahl wäre, könnten die Parteien inNordrhein-Westfalen mit folgendem Ergebnis rechnen: CDU 29 Prozent(Landtagswahl 2017 33,0%), SPD 18 Prozent (31,2%), Grüne 24 Prozent(6,4%), FDP 11 Prozent (12,6%), Linke 5 Prozent (4,9%), AfD 7 Prozent(7,4%), Sonstige 6 Prozent (4,5%).Im Ruhrgebiet könnten die Parteien bei einer Landtagswahl mitfolgendem Ergebnis rechnen: CDU 24 Prozent (bei der Landtagswahl 201727,0%), SPD 22 Prozent (36,5%), Grüne 25 Prozent (5,5%), FDP 9Prozent (10,6%), Linke 5 Prozent (5,4%), AfD 9 Prozent (9,5%),Sonstige 6 Prozent (5,5%).Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometerfrei zur Veröffentlichung.Die Daten zur politischen Stimmung in Nordrhein-Westfalen wurdenvom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa vom 1. - 16.8. 2019im Rahmen des RTL/n-tv-Trendbarometers ermittelt. Datenbasis: 1.505Wahlberechtigte in NRW. Die Daten zur politischen Stimmung imRuhrgebiet wurden vom 15.7. - 16.8. 2019 ermittelt. Datenbasis: 808Wahlberechtigte.Die Daten zur Parteipräferenz wurden vom Markt- undMeinungsforschungsinstitut forsa vom 12.8. - 16.8. 2019 im Auftragder Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 2.501 Befragte.Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte.Ansprechpartner bei forsa: Dr. Peter Matuschek, Telefon 015115455037Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandLisa von SöhnenMail: lisa.vonsoehnen@mediengruppe-rtl.deTelefon: 0221 45674102Original-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell