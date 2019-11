RTL/n-tv-Trendbarometer:Forsa-Aktuell: SPD gewinnt 2 Prozentpunkte,Grüne verlieren 2 Prozentpunkte,Wert der Union unverändert - 59% trauen keiner Partei zu, die Probleme in Deutschland lösen zu können

Köln (ots) - SPD profitiert von der GrundrenteDie Einigung der Großen Koalition über die Einführung einer Grundrente war für29 Prozent der Bundesbürger das wichtigste Thema dieser Woche. ImRTL/n-tv-Trendbarometer bringt die Renten-Entscheidung der SPD gegenüber derVorwoche einen Sympathiezuwachs von zwei Prozentpunkten. Die Union profitiertvon der Einigung auf die Grundrente nicht, ihr Wert bleibt unverändert.Die Grünen verlieren in der Woche ihres Parteitages zwei Prozentpunkte undrutschen erstmalig seit der Europawahl im Mai unter die 20-Prozent-Marke (auf19%). Die Werte der übrigen Parteien bleiben unverändert.Wenn der Bundestag in dieser Woche neu gewählt würde, könnten die Parteien mitfolgendem Ergebnis rechnen: CDU/CSU 26 Prozent (Bundestagswahl 32,9%), SPD 15Prozent (20,5%), FDP 9 Prozent (10,7%), Grüne 19 Prozent (8,9%), Linke 10Prozent (9,2%), AfD 13 Prozent (12,6%). 8 Prozent würden sich für eine dersonstigen Parteien entscheiden (5,2%). 23 Prozent aller Wahlberechtigten sindderzeit unentschlossen oder würden nicht wählen (Nichtwähler 2017: 23,8%).forsa-Chef Prof. Manfred Güllner: "Je mehr Menschen neben dem Klimaschutz auchandere Probleme für ebenso wichtig halten oder sogar noch drängender bewerten,umso stärker verblasst die vom Thema Klimaschutz bewirkte Strahlkraft derGrünen. Wenn aktuell zwar 42 Prozent der Schüler und Studenten, aber nur 5Prozent der Arbeiter die Grünen wählen würden, sind die Grünen noch weit davonentfernt, eine in breiten Schichten der Bevölkerung verankerte Volkspartei zusein. Sie laufen Gefahr, eine Klientel-Partei der oberen Bildungsschichtenvornehmlich in den urbanen Metropolen zu bleiben."41 Prozent der Deutschen sprechen den Parteien Kompetenz zu59 der Bundesbürger - so viel wie noch nie in diesem Jahr - trauen keiner Parteizu, "mit den Problemen in Deutschland am besten fertig zu werden". 17 Prozentsetzen unverändert ihr Vertrauen in die Union, 4 Prozent in die SPD. 10 Prozentvertrauen der politischen Kompetenz der Grünen (minus zwei Prozentpunkte imVergleich zu den Vorwochen), der Kompetenz allen übrigen Parteien zusammenebenfalls 10 Prozent.Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometer frei zurVeröffentlichung.Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa vom 11.11. -15.11.2019 im Auftrag der Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 2.501 Befragte.Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte.Pressekontakt:Mediengruppe RTL Deutschland: Laura Leszczenski, Telefon 0170 4564308Ansprechpartner bei forsa: Dr. Peter Matuschek, Telefon 0151 15455037Original-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell