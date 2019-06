RTL/n-tv-Trendbarometer / Forsa-Aktuell: SPD bei 11 Prozent - Wenig Vertrauen zu Kühnert als Parteichef

Köln (ots) - Grüne weiterhin auf Platz 1 / SPD fällt hinter AfDauf Platz 4 zurückIm aktuellen RTL/n-tv-Trendbarometer verliert die SPD einenProzentpunkt und erreicht 11 Prozent, den niedrigsten seit 1949gemessenen Wert. Sie ist derzeit nur viertstärkste Partei inDeutschland, hinter den Grünen (27%), der CDU/CSU (24%) und der AfD(13%). AfD und FDP haben sich gegenüber der Vorwoche um jeweils einenProzentpunkt verbessert, die sonstigen Parteien verlieren einenProzentpunkt. Bei Grünen, Union und Linkspartei ändert sich nichts.Wenn derzeit ein neuer Bundestag gewählt würde, würden nur noch5,6 Millionen Wahlberechtigte sozialdemokratisch wählen. Bei derletzten Bundestagswahl haben 9,5 Millionen SPD gewählt, bei derBundestagswahl 1998 20,2 Millionen.Beim akademischen Nachwuchs, den Studenten und Schülern, liegendie Sozialdemokraten momentan mit 8 Prozent nur auf Rang 5 - hinterden Grünen (51%), der Union (10%) sowie der FDP und der Linkspartei(jeweils 9%).Wenn jetzt Bundestagswahl wäre, würden sich die Wähler wie folgtentscheiden: CDU/CSU 24 Prozent (Bundestagswahl 32,9%), SPD 11Prozent (20,5%), FDP 9 Prozent (10,7%), Grüne 27 Prozent (8,9%),Linke 8 Prozent (9,2%), AfD 13 Prozent (12,6%). 8 Prozent würden sichfür eine der sonstigen Parteien entscheiden (5,2%). 18 Prozent allerWahlberechtigten sind derzeit unentschlossen oder würden nicht wählen(Nichtwähler 2017: 23,8%).Bundesbürger bedauern Niedergang der SPD59 Prozent der Bundesbürger würden es "persönlich bedauern, wenndie SPD in der Bedeutungslosigkeit verschwinden würde". 36 Prozentwäre das egal. Laut RTL/n-tv-Trendbarometer ist das Bedauern über denNiedergang der SPD besonders groß bei über 60-Jährigen (76%),SPD-Anhängern (98%), früheren SPD-Wählern (67%) aber auch beiAnhängern der Union (66%) und der Grünen (70%). Allerdings glaubennur wenige Bundesbürger, dass die SPD sich von ihrer Schwäche erholenkönnte. 69 Prozent der Befragten sind überzeugt, dass dieSozialdemokraten das verloren gegangene Vertrauen in absehbarer Zeitnicht zurückgewinnen können. Dieser Auffassung sind auch 21 Prozentder SPD-Anhänger. Von den früheren SPD-Wählern haben sogar 72 Prozent(das sind 17,4 Millionen Wahlberechtigte) die Hoffnung aufgegeben,die SPD könnte wieder erstarkenKönnte der Juso-Chef Kevin Kühnert die SPD aus ihrem Stimmungstiefführen? 56 Prozent der Bundesbürger trauen ihm das nicht zu. 23Prozent halten Kühnert für geeignet, neuer SPD-Chef zu werden, 21Prozent haben dazu keine Einschätzung. Auch die SPD-Anhänger und diefrüheren SPD-Wähler setzen nur zu einem Viertel ihr Vertrauen in denJuso-Vorsitzenden.Könnte Oskar Lafontaines Vorschlag, die SPD mit der Linkspartei zuvereinigen, den Sozialdemokraten helfen? 30 Prozent halten das füreinen guten Vorschlag, 58 Prozent sind dagegen. Mehrheitlich dafürsind lediglich die Anhänger der Linkspartei (67%), 60 Prozent derSPD-Anhänger und 63 Prozent der früheren SPD-Wähler dagegen lehnendie Idee ab.forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL:"Die SPD hat Millionen früherer Wähler politisch heimatlos gemacht.Viele dieser früheren Wähler würden an sich gerne der SPD wieder ihreStimme geben, können dies aber nicht, weil sich die SPD seit Jahreneher um die Seele der wenigen Mitglieder, nicht aber um die dervielen verlorenen Wähler kümmert. Auch die aktuelle Diskussion umUrwahl, Doppelspitze, etc. sind vereinsinterne Debatten, die diegroße Mehrheit der Wähler nicht interessieren."Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometerfrei zur Veröffentlichung. Die Daten zur Parteipräferenz wurden vomMarkt- und Meinungsforschungsinstitut forsa vom 11. 6. - 14. 6. 2019im Auftrag der Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 2.001 Befragte.Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte. Die Daten zurEinschätzung der SPD wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitutforsa vom 12. 6. - 14. 6. 2019 im Auftrag der Mediengruppe RTLerhoben. Datenbasis: 1.505 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/-3 Prozentpunkte.Pressekontakt:Kommunikation n-tvAlessia Gerkensalessia.gerkens@mediengruppe-rtl.de+49 221 456-74103Ansprechpartner bei forsaDr. Peter Matuschek+49 30 62882442Original-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell