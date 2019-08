RTL/n-tv-Trendbarometer / Forsa-Aktuell: Klimawandel für die Deutschen das wichtigste Problem - Für Ostdeutsche ist das Thema Flüchtlinge wichtiger

Köln (ots) - Die drängendsten Probleme: Klimawandel, Flüchtlinge,Unmut über die PolitikWas sind für die Bundesbürger derzeit die größten Probleme inDeutschland? Diese Frage hat forsa im Juli und August 2019 im Rahmendes RTL/n-tv-Trendbarometers über 5.000 Wahlberechtigten gestellt. 37Prozent der Befragten nennen als Problem Nummer 1 den Umwelt- undKlimaschutz. 29 Prozent empfinden Probleme mit der Zuwanderung undder Integration von Flüchtlingen als größtes Problem (Rang 2). Für 25Prozent ist der Unmut über Politiker und Parteien ein zentralesProblem. Von 10 und mehr Prozent der Befragten werden als wichtigeProbleme genannt: Armut und soziales Gefälle (13%), Bildungspolitik,die Lage am Wohnungsmarkt und die steigenden Mieten sowie dieVersorgung im Alter (jeweils 11%). 10 Prozent sehen in demzunehmenden Rechtsextremismus und der Ausländerfeindlichkeit eingroßes Problem. Außerdem genannt wurden: die Lage am Arbeitsmarkt(9%), Verkehrsprobleme (7%), Gesundheitsversorgung (5%), finanzielleBelastungen des Einzelnen (5%) sowie Innere Sicherheit und Gewalt imAlltag (4%).Für 63 Prozent der AfD-Anhänger sind Flüchtlinge das größteProblemBei der Einschätzung der wichtigsten Probleme gibt es teilweisestarke Unterschiede - zwischen Ost- und Westdeutschen, Jüngeren undÄlteren sowie zwischen AfD-Sympathisanten und den Anhängern andererParteien. Für die Ostdeutschen ist der Klimaschutz nicht so wichtigwie für die Westdeutschen. 39 Prozent der "Wessis" und 28 Prozent der"Ossis" sehen im Klimawandel das wichtigste Problem. Das ThemaFlüchtlinge dagegen wird von mehr Ostdeutschen (36%) alsWestdeutschen (27%) als besonders problematisch angesehen. Die Lageauf dem Wohnungsmarkt bewerten 6 Prozent der Ostdeutschen und 12Prozent der Westdeutschen als Problem.Die 18- bis 29-Jährigen bewegt der Klimaschutz am stärksten (42%).Auch in der Bildungspolitik, dem Rechtsradikalismus und derAusländerfeindlichkeit sehen die Jüngeren häufiger ein Problem alsdie älteren Befragten. Die über 60-Jährigen dagegen bewerten öfterals die Jüngeren die Zahl der Flüchtlinge, die Lage am Wohnungsmarktsowie die Altersversorgung als große Probleme.AfD-Anhänger bewerten die in Deutschland zu bewältigenden Problemehäufig anders als die Anhänger der anderen Parteien. Für 63 Prozentder AfD-Anhänger sind Flüchtlinge das größte Problem - das sehen nur25 Prozent der Anhänger der anderen Parteien so. Der Klimawandel istfür 28 Prozent der AfD-Anhänger, aber für 38 Prozent der Anhänger derübrigen Parteien besonders wichtig. Die Bildungspolitik ist nur füreine kleine Minderheit unter den AfD-Anhängern von Belang (5%). Dasses rechtsextreme Gewalt und Ausländerfeindlichkeit in Deutschlandgibt, glaubt so gut wie kein AfD-Anhänger (1%).forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL:"In Ostdeutschland gibt es deutlich weniger Flüchtlinge als imWesten. Insofern kann sich die negative Einschätzung der Zuwanderungkaum auf eigene Erfahrungen stützen sondern beruht auf Vorurteilen.Dass so viele AfD-Anhänger, die ebenfalls weitgehend keinepersönlichen negativen Erfahrungen mit Ausländern haben, imFlüchtlings-Thema das größte Problem Deutschlands sehen, deutet aufeine generelle Fremdenfeindlichkeit dieser Gruppe hin."Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometerfrei zur Veröffentlichung. Die Daten zur Einschätzung der größtenProbleme Deutschlands wurden vom Markt- undMeinungsforschungsinstitut forsa im Juli und August 2019 erhoben.Datenbasis: 5.393 befragte Wahlberechtigte.Ansprechpartner bei forsa: Dr. Peter Matuschek, Telefon 03062882442Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandLisa von SöhnenTelefon: 0221 45674102Mail: lisa.vonsoehnen@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell