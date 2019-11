RTL/n-tv-Trendbarometer / Forsa-Aktuell: Grüne gewinnen 2 Prozentpunkte, SPD und Linke verlieren je einen Prozentpunkt, CDU/CSU verharren bei 26 Prozent

Köln (ots) - Grüne nach ihrem Parteitag wieder gestärktNach ihrem harmonisch verlaufenen Parteitag und dem hohen Wahlergebnis für ihrFührungsduo können die Grünen im RTL/n-tv-Trendbarometer gegenüber der Vorwochezwei Prozentpunkte gewinnen und liegen jetzt wieder über der 20-Prozent-Marke.SPD und Linke verlieren je einen Prozentpunkt, CDU/CSU verharren bei 26 Prozent.Auch FDP, AfD und die sonstigen kleineren Parteien bleiben unverändert.Wenn in dieser Woche Bundestagswahl wäre, könnten die Parteien mit folgendemErgebnis rechnen: CDU/CSU 26 Prozent (Bundestagswahl 32,9%), SPD 14 Prozent(20,5%), FDP 9 Prozent (10,7%), Grüne 21 Prozent (8,9%), Linke 9 Prozent (9,2%),AfD 13 Prozent (12,6%). 8 Prozent würden sich für eine der sonstigen Parteienentscheiden (5,2%). 22 Prozent aller Wahlberechtigten sind derzeitunentschlossen oder würden nicht wählen (Nichtwähler 2017: 23,8%).forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL: "Die anhaltendeSchwäche von Union und SPD rührt daher, dass die CDU vor ihrem Parteitagzerstritten wirkte und die Personalnot der SPD nach den Auftritten derKandidatenpaare für den Parteivorsitz wieder offenkundig wurde. Aber auch dieJugendorganisationen beider Parteien verstärken mit ihrem eher radikalenErscheinungsbild (wie die Jusos mit ihrer propagierten 'Linkswende') dasnegative Bild ihrer Mutterparteien. Selbst die jungen Wähler verschrecken JungeUnion und Jungsozialisten. Laut der gerade veröffentlichten repräsentativenWahlstatistik für die Europawahl haben nur 5 von 100 der 18 bis 24-jährigenWahlberechtigten die SPD und nur 7 die Union gewählt. Die Grünen erhielten indieser Altersgruppe fast doppelt so viele Stimmen wie Union und SPD zusammen(20%). Und 43 Prozent der 18 bis 24jährigen beteiligten sich gar nicht an derWahl."Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometer frei zurVeröffentlichung.Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa vom 18.11. -22.11. 2019 im Auftrag der Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 2.501 Befragte.Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte.Pressekontakt:Mediengruppe RTL Deutschland: Alessia Gerkens, Telefon 0221 456 74103Ansprechpartner bei forsa: Dr. Peter Matuschek, Telefon 0151 15455037Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/72183/4448331OTS: Mediengruppe RTL DeutschlandOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell