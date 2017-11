RTL/n-tv Trendbarometer - Forsa Aktuell / Die Deutschen setzen auf Jamaika - Bei Neuwahlen würde sich nichts ändern - Auch Nahles chancenlos gegen Merkel

Köln (ots) - Ja zu JamaikaDas Koalitionsgerangel in Berlin ist für die Deutschen derzeit daswichtigste Thema. 50 Prozent der Befragten bekunden in eineraktuellen forsa-Erhebung im Auftrag der Mediengruppe RTL ein immensesInteresse an den Sondierungsgesprächen zwischen CDU, CSU, FDP undGrünen. Die Bedeutung der Jamaika-Bemühungen wird bei allenPartei-Anhängern gleich hochgeschätzt - nur die Nichtwähler sinddesinteressiert: von ihnen halten nur 24 Prozent dieKoalitionsgespräche für wichtig. Zum Vergleich: Derzeit nimmt ja dieBerichterstattung über die sexuellen Übergriffe durch denHollywood-Magnaten Harry Weinstein und die daraus resultierende "MeToo"-Bewegung sehr starken Raum ein. Die Bundesbürger sind daran kauminteressiert: Nur 1 Prozent halten die Debatte über Sexismus fürwichtig - doppelt so viele, nämlich 2 Prozent, halten die Diskussionüber Tierschutz und Tierwohl für belangvoll.Fast zwei Drittel der Bundesbürger (64 Prozent) rechnen damit,dass die Jamaika-Gespräche erfolgreich sein werden. Lediglich unterden Anhängern der AfD ist eine Mehrheit (49 Prozent) der Auffassung,die Jamaika-Verhandlungen seien zum Scheitern verurteilt. forsa-ChefProf. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL: "Der Anteil derBürger, die mit einer Jamaika-Koalition rechnen, ist Anfang Novemberim Vergleich zu Mitte Oktober um acht Prozentpunkte zurückgegangen.Das liegt daran, dass es bei den Gesprächen in Berlin bislang nurmühsame Fortschritte gab. Anhänger der CSU sind spürbar skeptischerals die Anhänger der CDU, FDP und Grünen. Dennoch setzt nach wie voreine deutliche Mehrheit auf das Jamaika-Bündnis, weil das allein -nach der Regierungs-Verweigerung der SPD - dem Wählerwillenentspricht."Gewählt ist gewählt, sagen die WählerMancher Politiker träumt angesichts der Anlaufschwierigkeiten desJamaika-Bündnisses von Neuwahlen. Die würden freilich nichts bringen:Wenn jetzt abermals gewählt würde, würden sich die Deutschen nach demErgebnis der aktuellen forsa-Umfrage fast genauso entscheiden wie beider Bundestagswahl vor sechs Wochen. Lediglich die Grünen würdenleicht zulegen. forsa-Chef Prof. Manfred Güllner erläutert gegenüberder Mediengruppe RTL: "Eine Wahlentscheidung ist deshalb nichteinfach, weil ja kaum jemand - auch nicht die meisten Mitgliedereiner Partei - hundertprozentig mit allen Vorstellungen einer Parteiübereinstimmt. Bei der Stimmabgabe aber muss man sich für eine Parteientscheiden - also eine "Hundertprozent-Entscheidung" treffen.Nachdem die Wahlberechtigten ihre Entscheidung im September gefällthaben, sehen sie keinen Grund, ihre Entscheidung neu zu überdenken -zumal sich das Erscheinungsbild der einzelnen Parteien seit dem 24.September nicht geändert hat. Käme es deshalb heute zu Neuwahlen desBundestags, würde sich das Ergebnis nur in Nuancen vom Wahlergebnisim September unterscheiden." Die aktuellen Wahlabsichten im Vergleichzur Bundestagswahl: CDU/CSU 32 Prozent (Bundestagswahl 32,9), SPD 21Prozent (20,5), FDP 11 Prozent (10,7), Grüne 10 Prozent (8,9), Linke9 Prozent (9,2), AfD 12 Prozent (12,6).Nahles statt Schulz?Martin Schulz kann tun und sagen, was er will: Er bleibt imUmfrage-Keller. Wenn die Deutschen ihren Kanzler oder ihre Kanzlerindirekt wählen könnten, würde der SPD-Chef nach der aktuellenforsa-Erhebung im Auftrag der Mediengruppe RTL nach wie vor nur von22 Prozent der Wahlberechtigten gewählt - dieser Wert ist seit Juninahezu unverändert. Angela Merkel dagegen hat gegenüber der Vorwochedrei Prozentpunkte zugelegt; derzeit würden der CDU-Chefin 52 Prozentder Wahlberechtigten die Stimme geben. Wäre es da für dieSozialdemokraten erfolgversprechender, wenn sie einen anderenSpitzenkandidaten ins Rennen gegen Merkel schicken würden - zumBeispiel die neue Fraktionschefin Andrea Nahles? Das hätte derzeitnoch weniger Chancen: Nahles käme im Zweikampf mit Merkel lediglichauf 17 Prozent. Selbst von den SPD-Anhängern würden sich mehr für dieCDU-Vertreterin entscheiden als für die eigene Kandidatin - 42Prozent für Merkel, 39 Prozent für Nahles. Noch schlimmer für dieneue Oppositionsführerin: Obwohl sie eher dem linken Parteiflügelzugerechnet wird - ihr programmatisches Buch aus dem Jahr 2009 trägtja den Titel "Frau, gläubig, links" - erscheint sie auch in dereinstigen Kernwählerschaft der SPD derzeit kaum wählbar: von denArbeitern würden sich nur 14 Prozent, von den Hauptschülern nur 21Prozent und von den Arbeitslosen nur 23 Prozent für sie entscheiden.Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometerfrei zur Veröffentlichung. Die Daten für Parteien- undKandidaten-Präferenz wurden in der Zeit vom 30. Oktober bis 3.November 2017 vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa imAuftrag der Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 2005 Befragte.Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte. Die Daten für die"Jamaika"-Fragen wurden am 2. und 3. November 2017 vom Markt- undMeinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag der Mediengruppe RTLerhoben. Datenbasis: 1001 Befragte. 