RTL/n-tv-Trendbarometer Forsa-Aktuell: 57 Prozent der Deutschen fürchten Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage - SPD verliert 2 Prozentpunkte / Grüne und FDP plus 1 / Andere Parteien unverändert

Köln (ots) - Angst vor wirtschaftlichem Abschwung wächst36 Prozent der Deutschen halten den Klimaschutz für das derzeit"drängendste und wichtigste Problem, um das sich die Politik inDeutschland kümmern muss". 64 Prozent dagegen sind der Auffassung, esgäbe "andere Probleme, die ebenso wichtig oder sogar wichtiger sind".Besonders wichtig ist der Klimaschutz im aktuellenRTL/n-tv-Trendbarometer Schülern und Studenten (55%) sowie denAnhängern der Grünen (58%). Als weniger wichtig betrachten denKlimaschutz die meisten Ostdeutschen (70%), die Erwerbstätigenmittleren Alters (über 70%) sowie Anhänger der Union (70%), der FDP(78%) und der AfD (87%) und die Nichtwähler (74%).Die Diskussion über das Klimapaket der Bundesregierung stieß bei52 Prozent der Bundesbürger in dieser Woche auf starkes Interesse.Aber auch andere Themen beschäftigen die Bundesbürger stark: 30Prozent interessierten sich für die turbulenten Vorgänge inGroßbritannien, 16 Prozent für die Verwicklungen in den USA, 11Prozent für die Spannungen im Nahen Osten und 15 Prozent für dieInsolvenz des Reiseveranstalters Thomas Cook.57 Prozent der Deutschen fürchten, dass sich die wirtschaftlichenVerhältnisse verschlechtern werden. Das ist der höchste Wert seit derFinanzkrise 2008.SPD gleichauf mit AfDDie politische Stimmung in Deutschland verändert sich auch indieser Woche kaum. Im RTL/n-tv-Trendbarometer können Grüne und FDP umeinen Prozentpunkt zulegen, die SPD verliert zwei Prozentpunkte. FürCDU/CSU, Linke, AfD sowie die kleinen Splitterparteien ändert sichnichts.Wenn in dieser Woche Bundestagswahl wäre, könnten die Parteien mitfolgendem Ergebnis rechnen: CDU/CSU 27 Prozent (Bundestagswahl32,9%), SPD 13 Prozent (20,5%), FDP 9 Prozent (10,7%), Grüne 23Prozent (8,9%), Linke 7 Prozent (9,2%), AfD 13 Prozent (12,6%). 8Prozent würden sich für eine der sonstigen Parteien entscheiden(5,2%). 20 Prozent aller Wahlberechtigten sind derzeit unentschlossenoder würden nicht wählen (Nichtwähler 2017: 23,8%).forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL:"Von der intensiven Debatte über die Klimapolitik können die Grünen -anders als in der Woche nach der Europawahl - kaum profitieren. DieSPD verliert, weil nur wenige ihr politische Kompetenz zutrauen -weder bei der Ökonomie noch bei der Ökologie."Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometerfrei zur Veröffentlichung.Die Daten zur Parteipräferenz wurden vom Markt- undMeinungsforschungsinstitut forsa vom 23.9. - 27.9. 2019 im Auftragder Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 2.505 Befragte.Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte.