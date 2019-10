RTL/n-tv-Trendbarometer / FORSA-AKTUELL: Union und SPD 1 Prozentpunkt rauf, Grüne und FDP 1 Prozentpunkt runter - Geringes Interesse an Weltmeisterschaft in Doha

Köln (ots) - Schwarz-Grün regierungsfähig, Grün-Rot-Rot nichtSeit über zehn Wochen ist die politische Stimmung in Deutschlandnahezu unverändert, auch das aktuelle RTL/n-tv-Trendbarometer zeigtgegenüber der Vorwoche nur minimale Abweichungen. Union und SPDkönnen sich jeweils um einen Prozentpunkt verbessern, Grüne und FDPverlieren je einen Prozentpunkt. Für AfD, Linke und sonstige kleineParteien ändert sich nichts.Nach wie vor hätte ein schwarz-grünes Bündnis mit zusammen 50Prozent eine klare regierungsfähige Mehrheit im Bundestag. Bei einemAnteil von derzeit 8 Prozent für nicht im Parlament vertreteneSplitterparteien würden 47 Prozent für eine "Kanzlermehrheit"reichen. Für das "linke" Lager reicht es nicht zum Regieren, weilSPD, Grüne und Linke zusammen nur 43 Prozent erreichen. Die FDP würdederzeit nicht als "Mehrheitsbeschaffer" gebraucht.Wenn der Bundestag an diesem Wochenende neu gewählt würde, könntendie Parteien mit folgendem Ergebnis rechnen: CDU/CSU 28 Prozent(Bundestagswahl 32,9%), SPD 14 Prozent (20,5%), FDP 8 Prozent(10,7%), Grüne 22 Prozent (8,9%), Linke 7 Prozent (9,2%), AfD 13Prozent (12,6%). 8 Prozent würden sich für eine der sonstigenParteien entscheiden (5,2%). 22 Prozent aller Wahlberechtigten sindderzeit unentschlossen oder würden nicht wählen (Nichtwähler 2017:23,8%).Klimaschutz schlägt WeltmeisterschaftIm aktuellen RTL/n-tv-Trendbarometer sind Umwelt- und Klimaschutzfür 35 Prozent der Befragten nach wie vor die am stärksteninteressierenden Themen. 18 Prozent halten die Auseinandersetzungenüber Brexit und Boris Johnson in Großbritannien, 17 Prozent dasGezerre um Donald Trump in den USA für besonders interessant. Für dieLeichtathletik-Weltmeisterschaft in Doha können sich 8 Prozent derBundesbürger begeistern, ebenso viele wie für den Fußball.30 Prozent der "Klimaschützer" wählen grün, 8 Prozent AfDDie Einstellung zur Bedeutung des Klimaschutzes bestimmt beivielen auch das Wahlverhalten. Im RTL/n-tv-Trendbarometer würden 30Prozent derer, die Klimaschutz als zentrale Aufgabe der Politikbewerten, grün wählen. Von den Wählern, denen andere Problememindestens genauso wichtig erscheinen wie der Klimaschutz, würden dieGrünen 16 Prozent der Stimmen erhalten. Von denen, für die derKlimaschutz höchste Priorität hat, würden 8 Prozent AfD wählen - vondenen, die andere Probleme für wichtig halten, jedoch 18 Prozent. Beiallen anderen Parteien hat der Klimaschutz keine derartige Auswirkungauf das Wahlverhalten.Menschen mit optimistischen Wirtschaftserwartungen tendierenderzeit am stärksten zur CDU/CSU (31%) oder zu den Grünen (26%).Umgekehrt würden Wirtschafts-Pessimisten derzeit fünfmal häufiger dieAfD wählen als Befragte mit optimistischen Erwartungen (20 gegenüber4%).Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometerfrei zur Veröffentlichung. Die Daten zur Parteipräferenz wurden vomMarkt- und Meinungsforschungsinstitut forsa vom 30.9. - 4.10. 2019 imAuftrag der Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 2.505 Befragte.Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte.Ansprechpartner bei forsa: Dr. Peter Matuschek, Telefon 015115455037Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandLisa von Söhnenlisa.vonsoehnen@mediengruppe-rtl.deTelefon 0221 45674102Original-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell