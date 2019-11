RTL/n-tv-Trendbarometer / FORSA-AKTUELL: Union und Grüne 1 Prozentpunkt rauf, FDP und Linke 1 Prozentpunkt runter - AKK bei der Kanzlerpräferenz um 3 Prozentpunkte verbessert

Köln (ots) - Schwarz-Grün könnte regieren, Grün-Rot-Rot nicht.Im aktuellen RTL/n-tv-Trendbarometer gewinnen Union und Grüne gegenüber derVorwoche jeweils einen Prozentpunkt, während FDP und Linke jeweils einenProzentpunkt verlieren. Die Werte für SPD, AfD und sonstige Parteien bleibenunverändert. Die Parteien könnten also mit folgendem Ergebnis rechnen, wennjetzt der Bundestag neu gewählt würde: CDU/CSU 27 Prozent (Bundestagswahl32,9%), SPD 14 Prozent (20,5%), FDP 8 Prozent (10,7%), Grüne 22 Prozent (8,9%),Linke 8 Prozent (9,2%), AfD 13 Prozent (12,6%). 8 Prozent würden sich für eineder sonstigen Parteien entscheiden (5,2%). 23 Prozent aller Wahlberechtigtensind derzeit unentschlossen oder würden nicht wählen (Nichtwähler 2017: 23,8%).Derzeit würden die Unionsparteien, SPD, FDP und Linke gegenüber derBundestagswahl im September 2017 Stimmen verlieren. Die AfD könnte mit ebensovielen Stimmen rechnen wie vor zwei Jahren. Mit Stimmengewinnen könnten diekleinen Splitterparteien und vor allem die Grünen rechnen, die heutezweieinhalbmal mehr Stimmen erhalten würden als 2017.Mit zusammen 49 Prozent könnten CDU, CSU und Grüne derzeit ohne einen weiterenPartner eine Regierung bilden, weil bei 8 Prozent nicht in den Bundestaggelangenden Parteien etwa 46 Prozent für eine "Kanzlermehrheit" reichen. EinBündnis aus Grünen, SPD und Linke käme nur auf 44 Prozent; das reicht nicht zumRegieren.forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL: "Wenn dieGrünen die seit der Bundestagswahl 2017 gewonnenen "neugrünen" Sympathisanten zusicheren Wählern machen können, entsteht zusammen mit der Union ein neuerpolitischer Block, der von rechts (mit Ausnahme der rechtsradikalen AfD-Wähler)bis weit in die liberale Mitte Wähler binden und bündeln könnte. Da die Grünenschon immer keine Bewegung des Proletariats, sondern eine der in derwestdeutschen Wohlstandsgesellschaft aufbegehrenden Bourgeoisie-Jugend war, sinddie kulturellen Identitäten zwischen Union und Grünen auch größer als zwischenGrünen und Linkspartei."AKK legt zu, bleibt aber weiter hinter Scholz und Habeck Nach dem CDU-Parteitag,auf dem Annegret Kramp-Karrenbauer ihre Stellung als Parteivorsitzende stärkenkonnte, verbessern sich ihre Werte bei der Kanzlerpräferenz. Beim Vergleich mitOlaf Scholz und Robert Habeck steigt ihr Wert um jeweils drei Prozentpunkte.Dennoch liegt "AKK" mit 17 Prozent weiterhin 16 Prozentpunkte hinter Scholz(33%) und mit 19 Prozent 13 Prozentpunkte hinter Habeck (32%).Hätten die Bundesbürger die Wahl zwischen Habeck und Scholz, läge Scholzweiterhin mit 25 Prozent zwei Prozentpunkte vor Habeck (23%).Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometer frei zurVeröffentlichung.Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa vom 25.11. -29.11. 2019 im Auftrag der Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 2.500 Befragte.Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte.Ansprechpartner bei forsa: Dr. Peter Matuschek, Telefon 0151 15455 037Pressekontakt:Thomas SteuerKommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandTelefon: +49 221 456 74226thomas.steuer@mediengruppe-rtl.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/72183/4454879OTS: Mediengruppe RTL DeutschlandOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell