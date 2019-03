RTL/n-tv-Trendbarometer / FORSA-AKTUELL: Ohne Wagenknecht sinken die Wahlchancen für die Linke - Starke Kluft zwischen Ost- und West-Anhängern

Finanztrends Video zu



Köln (ots) - Wagenknechts Rückzug könnte die Linke Stimmen kostenIm RTL/n-tv-Trendbarometer rechnen 42 Prozent der Bundesbürgerdamit, dass die Linke aufgrund des Rückzugs von Sahra Wagenknecht auspolitischen Spitzenämtern bei künftigen Wahlen weniger Stimmenerhalten wird. Nur 7 Prozent rechnen mit einem Stimmenzuwachs. 36Prozent der Befragten glauben, dass Wagenknechts Ämterverzicht nichtsverändern wird. Vor allem die Anhänger der eigenen Partei sindalarmiert: 53 Prozent fürchten vor den in diesem Jahr anstehendenEuropa-, Landtags- und Kommunalwahlen eine Verschlechterung derWahlchancen. Im RTL/n-tv-Trendbarometer dieser Woche verliert dieLinke entsprechend auch schon einen Prozentpunkt gegenüber derVorwoche und kommt auf 7 Prozent. Das sind 2,2 Prozentpunkte wenigerals bei der Bundestagswahl 2017.Außer Sahra Wagenknecht kennen 43 Prozent der Bundesbürger keineneinzigen Politiker der Linkspartei - das trifft auch auf fast einDrittel (30%) der Anhänger der Linken zu. Die größte Bekanntheit nachSahra Wagenknecht hat Gregor Gysi, den in der gesamten Republik 37Prozent, in Ostdeutschland sogar 49 Prozent kennen. ParteichefinKatja Kipping kennen 21 Prozent der Bundesbürger und 36 Prozent derLinken-Anhänger. Oskar Lafontaine kennen 20 Prozent, Dietmar Bartsch17 Prozent (von den Linken-Anhängern 40%) und Co-Parteichef BerndRiexinger ist nur 8 Prozent der Deutschen bekannt.Nach der Ausstiegs-Ankündigung von Sahra Wagenknecht sind dieVorbehalte gegen rot-rote Koalitionen nicht mehr so stark. 40 Prozentder Bundesbürger könnten sich ein Regierungsbündnis aus SPD und Linkeauch auf Bundesebene vorstellen, 37 Prozent sind nach wie vor striktdagegen. SPD und Linke kommen im aktuellen RTL/n-tv-Trendbarometerzusammen auf 22 Prozent.Linkswähler: Im Osten älter, weiblicher und ärmer als im WestenDie Anhänger der Linkspartei in Ost- und Westdeutschlandunterscheiden sich erheblich. Forsa hat im Rahmen desRTL/n-tv-Trendbarometers zwischen Juli 2018 und März 2019 fast 6.000Anhänger der Linkspartei befragt. Die wichtigsten Unterschiede: InOstdeutschland sind nur 24 Prozent der Linken-Anhänger jünger als 45Jahre aber 54 Prozent älter als 60. Im Westen sind 45 Prozent jüngerals 45 und nur 29 Prozent über 60. Unter den Links-Sympathisantensind im Westen weniger Rentner (26%) als im Osten (46%). Im Ostensind 48 Prozent, im Westen 43 Prozent der Links-Anhänger Frauen.Ostdeutsche Links-Anhänger verfügen über ein durchschnittlichesHaushaltsnettoeinkommen von 2.450 Euro, die Anhänger im Westen haben2.850 Euro. 47 Prozent der "Ost-Linken" leben auf dem Land, 47Prozent der "West-Linken" in Großstädten.forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL:"Nach wie vor besteht zwischen den Anhängern der Linken im Osten undWesten eine tiefe Kluft. Im Osten geben ihr überwiegend ältere'DDR-Nostalgiker' auf dem Land ihre Stimme, während sie im Westeneher von 'nörgelnden Intellektuellen', aber auch zunehmend vonjüngeren linksorientierten Bildungsschichten in den urbanenMetropolen gewählt wird. Wegen ihrer Überalterung verliert die Linkeim Osten kontinuierlich Wähler, seit 2005 insgesamt 780.000. Dagegenhat sie im Westen im selben Zeitraum 950.000 neue Wähler gewonnen."Politische Stimmung stabilDas aktuelle RTL/n-tv-Trendbarometer belegt weiterhin eine stabilepolitische Stimmung in Deutschland. Während die Linke gegenüber derVorwoche einen Prozentpunkt verliert, kann sich die FDP um einenProzentpunkt verbessern. Die Werte für alle anderen Parteien bleibenunverändert.Bei einer Bundestagswahl würden sich die Wahlberechtigten derzeitso entscheiden: CDU/CSU 31 Prozent (Bundestagswahl 32,9%), SPD 15Prozent (20,5%), FDP 10 Prozent (10,7%), Grüne 19 Prozent (8,9%),Linke 7 Prozent (9,2%), AfD 12 Prozent (12,6%). 6 Prozent würden sichfür eine der sonstigen Parteien entscheiden (5,2%). 24 Prozent allerWahlberechtigten sind derzeit unentschlossen oder würden nicht wählen(Nichtwähler 2017: 23,8%).Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometerfrei zur Veröffentlichung.Die Daten zur Linkspartei wurden vom Markt- undMeinungsforschungsinstitut forsa vom 13. - 15. 3. 2019 im Auftrag derMediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 1.520 Befragte. StatistischeFehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte. Die Struktur der Anhänger derLinkspartei wurde vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsaanalysiert. Die zugrunde liegenden Daten wurden im Rahmen desRTL/n-tv-Trendbarometers zwischen Juli 2018 und März 2019 erhoben.Datenbasis: 5.850 befragte Anhänger der Linkspartei. Die Daten zurParteipräferenz wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitutforsa vom 11. - 15. 3. 2019 im Auftrag der Mediengruppe RTL erhoben.Datenbasis: 2.505 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5Prozentpunkte.Pressekontakt:Kommunikation n-tvAlessia Gerkensalessia.gerkens@mediengruppe-rtl.de+49 221 456-74103Ansprechpartner bei forsaDr. Peter Matuschek+49 30 62882442Original-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell