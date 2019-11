RTL/n-tv-Trendbarometer/FORSA-AKTUELL: Linke gewinnt 2 Prozentpunkte, CDU/CSU und SPD verlieren je 1 Prozentpunkt - Wahlausgang in Thüringen für 45 Prozent der Bundesbürger wichtigste Thema der Woche

Köln (ots) - Köln, 02.11.19: Aufwind für die Linke nach Ramelows Wahlsieg DieLandtagswahl in Thüringen beeinflusst die bundespolitische Stimmung. ImRTL/n-tv-Trendbarometer steigt der Anteil der Linkspartei, die mit Bodo Ramelowin Thüringen gewonnen hat, gegenüber der Vorwoche um zwei Prozentpunkte. Unionund SPD verlieren je einen Prozentpunkt. Bei allen anderen Parteien gibt eskeine Veränderung, der Anteil der Nichtwähler und Unentschlossenen liegt mit 25Prozent drei Prozentpunkte über der Vorwoche.45 Prozent der Bundesbürger halten den Wahlausgang in Thüringen und die sichdaraus ergebenden politischen Auseinandersetzungen für das wichtigste Thema derWoche. Die Union verliert nach dem schlechten Abschneiden bei der Landtagswahlund den Angriffen von Friedrich Merz auf Angela Merkel. Die SPD muss sich wiederden dritten Platz hinter den Grünen mit der AfD teilen. Von ihren Kandidaten fürdie Parteispitze ist nur Olaf Scholz den meisten Deutschen ein Begriff - NorbertWalter-Borjans kennen 15 Prozent, Klara Geywitz 10 und Saskia Eskens 8 Prozent.Von den SPD-Anhängern kennen Walter Borjans 21, Geywitz 14 und Eskens 13Prozent.Wenn der Bundestag jetzt neu gewählt würde, könnten die Parteien mit folgendemErgebnis rechnen: CDU/CSU 28 Prozent (Bundestagswahl 32,9%), SPD 13 Prozent(20,5%), FDP 8 Prozent (10,7%), Grüne 20 Prozent (8,9%), Linke 10 Prozent(9,2%), AfD 13 Prozent (12,6%). 8 Prozent würden sich für eine der sonstigenParteien entscheiden (5,2%). 25 Prozent aller Wahlberechtigten sind derzeitunentschlossen oder würden nicht wählen (Nichtwähler 2017: 23,8%).forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL: "Dermonatelange Auswahlprozess der SPD für die neue Parteispitze hat der Partei keinneues Vertrauen eingebracht. Weder die Wähler in Thüringen noch dieWahlberechtigten im ganzen Land sind vom innerparteilichen Ausleseverfahrenbeeindruckt - zumal auch von den vier jetzt verbliebenen Aspiranten außer Scholzkaum jemand bekannt ist. Und während die CSU mit Söder bemüht ist, zur altenIdentität zurückzufinden, scheint die Schwesterpartei CDU den Fehler der SPD zuwiederholen und sich überwiegend nur mit sich selbst und nicht mit den Problemender Wähler zu beschäftigen."Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometer frei zurVeröffentlichung.Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa vom 28.10. -1.11. 2019 im Auftrag der Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 2.502 Befragte.Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte.Pressekontakt:Heike SpedaUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandRTL-KommunikationTelefon: +49 170 / 456 6953heike.speda@mediengruppe-rtl.deAnsprechpartner bei forsa: Dr. Peter MatuschekTelefon: +49 30 / 62882442Original-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell