RTL/n-tv-Trendbarometer / FORSA AKTUELL: Kramp-Karrenbauer so stark wie Merkel - Merz würde gegen Scholz verlieren - Spahn derzeit chancenlos - AfD nur noch bei 12 Prozent

Köln (ots) - Merz kommt bei jungen Wählern nicht anFür den Erfolg der Parteien sind die jeweiligen Spitzenkandidatenvon entscheidender Bedeutung. Im RTL/n-tv-Trendbarometer dieser Wocheliegen zwei Frauen bei der "Kanzlerfrage" mit Abstand an der Spitze:Die meisten Deutschen würden sich im Fall einer Direktwahl immer nochfür Angela Merkel entscheiden, gleichauf mit AnnegretKramp-Karrenbauer, ihrer Nachfolge-Kandidatin für den CDU-Vorsitz.Von den weiteren CDU-Kandidaten landet Friedrich Merz mit deutlichgeringerem Zuspruch auf Platz 3, weit abgeschlagen ist Jens Spahn.Würde Gesundheitsminister Spahn derzeit gegen SPD-Chefin AndreaNahles antreten, käme er auf 19 Prozent, lediglich 5 Prozentpunktemehr als Nahles mit 14 Prozent. Gegen Finanzminister Olaf Scholz kämeSpahn nur auf 14 Prozent, 18 Prozentpunkte weniger als Scholz (32%).Auch Friedrich Merz würde gegen Olaf Scholz unterliegen - mit 32gegenüber 36 Prozent. Nahles hingegen würde auch von Merz geschlagen,mit 36 gegenüber 23 Prozent. Annegret Kramp-Karrenbauer würde derzeitähnlich gute Werte wie Angela Merkel erhalten. Sie läge mit 41Prozent 15 Prozentpunkte vor Scholz (26%) und mit 48 Prozent sogar 33Prozentpunkte vor Nahles (15%).Angela Merkels Erfolg beruht vor allem auch auf dem großenRückhalt bei den eigenen Anhängern. Kramp-Karrenbauer liegt auch hiermit der Kanzlerin fast gleichauf, das Ansehen von Merz ist deutlichschwächer. Nicht einmal ein Drittel der CDU-Anhänger würden derzeiteinen Kanzlerkandidaten Spahn wählen. Egal, ob die SPD Andrea Nahlesoder Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten auf¬stellen würde -Kramp-Karrenbauer würde in jeder relevanten Wählergruppe weitausbesser abschneiden als die Sozialdemokraten und auch als ihrwichtigster Konkurrent um den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz. Diestärksten Probleme hat Merz in der Gruppe der 18- bis 29-Jährigen. Daliegt Scholz 31 Prozentpunkte vor ihm (47 gegenüber 16%), und auchNahles schneidet hier besser ab (35 gegenüber 28%). Den stärkstenZuspruch hat Merz bei den Anhängern der AfD: 45 Prozent von ihnenwürden Merz wählen, wenn Scholz der Gegenkandidat wäre, 51 Prozent,wenn er gegen Nahles anträte.forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL:"Die Kanzlerkandidaten sind von großer Bedeutung für dieWahlentscheidung der Bürger. Deshalb sind die Werte derKanzlerpräferenzen ein wichtiger Indikator für die Chancen derParteien. Wenn Merkels Nachfolge als CDU-Chefin nach der Popularitätder Kandidaten geregelt würde, wäre Kramp-Karrenbauer derzeit klareFavoritin."Dubiose Parteispenden schaden der AfDDa der monatelange Streit zwischen den Unionsparteien momentanüberwunden zu sein scheint, stabilisiert sich die CDU/CSU: Imaktuellen RTL/n-tv-Trendbarometer gewinnt die Union gegenüber derVorwoche einen Prozentpunkt (auf 28%). Die AfD verliert einenProzentpunkt und liegt jetzt mit 12 Prozent unter ihrem Ergebnis beider Bundestagswahl im September 2017. Bei allen anderen Parteienbleiben die Werte unverändert. Union und Grüne kämen derzeit beiNeuwahlen auf eine regierungsfähige Mehrheit von 51 Prozent.forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL:"CDU/CSU profitieren zum einen von der Beendigung ihres von HorstSeehofer angezettelten Dauerstreits, zum anderen, weil die Europa-und Friedenspolitik, seit jeher ein zentrales Anliegen derUnionsparteien, derzeit mit dem Gedenken an das Ende des ErstenWeltkrieges bei den Bundesbürgern starke Beachtung finden. Die AfDdagegen bekommt die anhaltende Diskussion über rechtsradikaleStrömungen in der Partei und Enthüllungen über dubiose Parteispendenzu spüren."Bei einer Bundestagswahl ergäbe sich derzeit folgendeStimmverteilung: CDU/CSU 28 Prozent (Bundestagswahl 32,9%), SPD 14Prozent (20,5%), FDP 9 Prozent (10,7%), Grüne 23 Prozent (8,9%),Linke 9 Prozent (9,2%), AfD 12 Prozent (12,6%). 5 Prozent würden sichfür eine der sonstigen Parteien entscheiden (5,2%). 24 Prozent allerWahlberechtigten sind derzeit unentschlossen oder würden nicht wählen(Nichtwähler 2017: 23,8%).Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometerfrei zur Veröffentlichung.Die Daten zur Parteien- und Kanzlerpräferenz wurden vom Markt- undMeinungsforschungsinstitut forsa vom 12. - 16. 11. 2018 im Auftragder Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 2.503 Befragte.Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte.