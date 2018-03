RTL/n-tv-Trendbarometer / FORSA-AKTUELL: Islam gehört zu Deutschland, so 47 Prozent der Bundesbürger. Nur 28 Prozent der Deutschen haben Angst vorm Islam

Köln (ots) - Keine Mehrheit für Seehofer-Aussage: "Islam gehörtnicht zu Deutschland"Gehört der Islam zu Deutschland? Nach den jüngstenInterviewäußerungen von Innenminister Horst Seehofer ("Der Islamgehört nicht zu Deutschland") gibt es in einem aktuellenRTL/n-tv-Trendbarometer bei der Beantwortung dieser Frage keineeindeutige Mehrheit. 47 Prozent der Befragten sind der Meinung, dassder Islam zu Deutschland gehöre, 46 Prozent sind der Auffassung, derIslam sei "nicht Teil der deutschen Gesellschaft". Mehrheitlichablehnend sind die Ostdeutschen (62%), die über 60-Jährigen (53%)sowie die Anhänger der FDP (59%) und der AfD (87%). Dass der Islam zuDeutschland gehört, meinen mehrheitlich die Anhänger der SPD (64%)und der Grünen (76%) sowie drei Viertel der 18- bis 29-Jährigen(75%). Auch unter den Anhängern der Unions-Parteien ist eineMehrheit der Auffassung, der Islam sei Bestandteil unsererGesellschaft (49% gegenüber 44%). Die Auffassung der Deutschenunterscheidet sich in der aktuellen Erhebung kaum von den Umfragen imApril 2012, Juli 2014 und Juli 2016. 2012 hatten 48 Prozent derDeutschen dem damaligen Bundespräsidenten Christian Wulff Rechtgegeben in seiner Einschätzung, der Islam gehöre zu Deutschland.Ebenso viele (48%) waren damals gegenteiliger Auffassung.Im Zuge der innenpolitischen Debatte nach den Äußerungen von HorstSeehofer hatte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt behauptet,die große Mehrheit der Deutschen würde Seehofers Aussage stützen.Bundeskanzlerin Angela Merkel setzte sich in ihrer gestrigenRegierungserklärung deutlich von ihrer Schwesterpartei ab und sagte:"Der Islam ist ein Teil Deutschlands."Islam macht den Deutschen keine Angst"Der Islam ist etwas, das einem Angst macht" - dieser Äußerungstimmen im aktuellen RTL/n-tv-Trendbarometer nur 28 Prozent derBefragten zu. 70 Prozent empfinden keine Angst. Im März 2004 hattender Äußerung noch 35 Prozent und im Februar 2006 38 Prozent derDeutschen zugestimmt. Am ehesten finden laut aktueller Umfrage dieOstdeutschen (42%) und die AfD-Anhänger (56%) den Islamfurchteinflößend.Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometerfrei zur Veröffentlichung.Die Daten wurden am 20. und 21. März 2018 vom Markt- undMeinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag der Mediengruppe RTLerhoben. Datenbasis: 1.003 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/-3 Prozentpunkte.Ansprechpartner bei forsa: Dr. Peter Matuschek, Telefon 030 -62882442Pressekontakt:Matthias BolhöferKommunikation RTLTelefon: 0221 / 45674227matthias.bolhoefer@mediengruppe-rtl.deAlessia MaierKommunikation n-tvTelefon: 0221 / 45674103Fax: 0221 / 456 - 74103alessia.maier@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell