RTL/n-tv Trendbarometer / FORSA-AKTUELL: Grüne verlieren, AfD gewinnt je einen Prozentpunkt - Ein Drittel der CDU-Anhänger würden Annegret Kramp-Karrenbauer zur Kanzlerin wählen

Köln (ots) - SPD hat 400.000 Stimmen mehr als die AfD Diepolitische Stimmung in Deutschland verändert sich momentan kaum. ImRTL/n-tv-Trendbarometer verlieren die Grünen gegenüber der Vorwocheeinen Prozentpunkt (auf 22%), die AfD legt um einen Prozentpunkt zu(auf 13%). Bei einer Wahlbeteiligung von 78 Prozent würden der AfDderzeit 6,3 Millionen Wahlberechtigte ihre Stimme geben - das sind400.000 weniger, als sich für die SPD entscheiden würden (6,7Millionen). Die Werte für die Union, SPD, FDP, Linke und kleinesonstige Parteien sind in dieser Woche unverändert.Wenn der Bundestag jetzt neu gewählt würde, könnten die Parteienmit folgendem Ergebnis rechnen: CDU/CSU 27 Prozent (Bundestagswahl32,9%), SPD 14 Prozent (20,5%), FDP 8 Prozent (10,7%), Grüne 22Prozent (8,9%), Linke 8 Prozent (9,2%), AfD 13 Prozent (12,6%). 8Prozent würden sich für eine der sonstigen Parteien entscheiden(5,2%). 22 Prozent aller Wahlberechtigten sind derzeitunentschlossen oder würden nicht wählen (Nichtwähler 2017: 23,8%).AKK hat wenig Rückhalt bei den WählernSeit über zehn Monaten ist Annegret Kramp-Karrenbauer Vorsitzendeder CDU, aber zur Bundeskanzlerin würde sie eine Minderheit wählen.Laut aktuellem RTL/n-tv-Trendbarometer würden ihr, wenn VizekanzlerOlaf Scholz ihr Gegenkandidat wäre, im Fall einer Direktwahl 15Prozent der Wahlberechtigten die Stimme geben. Scholz würde von 32Prozent gewählt.Selbst bei den eigenen Anhängern hat "AKK" keinen Rückhalt: EinDrittel der CDU-Anhänger (33%) und ein Viertel der CSU-Anhänger (26%)würden sich beim Kanzler-Duell gegen den SPD-Kandidaten für sieentscheiden. In allen Bevölkerungsgruppen liegt Kramp-Karrenbauerdeutlich unter 20 Prozent: Männer 13, Frauen 17, Arbeiter 10,Angestellte 13, Beamte 18, Selbständige 15, Rentner 15 undSchüler/Studenten 13 Prozent.Wäre Grünen-Chef Robert Habeck ihr Gegenkandidat, käme "AKK" auf16, Habeck auf 30 Prozent. Beim Duell Habeck gegen Scholz käme Habeckauf 24 und Scholz auf 26 Prozent.forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL:"Im Vergleich zur Bundestagswahl 1998 hat die SPD zwei Drittel (13,5Millionen) ihrer damaligen 20,2 Millionen Wähler verloren und liegtpraktisch mit der AfD auf einer Höhe. Dabei hat die AfD das inDeutschland immer vorhandene Potential derjenigen, die fürrechtsradikales Gedankengut anfällig sind, weitgehend ausgeschöpft."Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometerfrei zur Veröffentlichung.Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsavom 14.10. - 18.10. 2019 im Auftrag der Mediengruppe RTL erhoben.Datenbasis: 2.501 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5Prozentpunkte.Pressekontakt:Mediengruppe RTL Deutschland: Birte Wald, Telefon 0170 456 6953Ansprechpartner bei forsa: Dr. Peter Matuschek, Telefon 0151 15455037Original-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell