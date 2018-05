RTL/n-tv-Trendbarometer / FORSA AKTUELL: Grüne verlieren 2 Prozentpunkte - AfD schlägt FDP, Grüne und Linke bei Frage nach politischer Kompetenz - Deutsche bewerten Karl Marx positiv

Köln (ots) - Finanzminister Scholz überzeugt die Deutschen bislangnichtBei den Wahlabsichten der Bundesbürger sind die Grünen dieVerlierer der Woche. Im aktuellen RTL/n-tv-Trendbarometer fallen sievon 13 auf 11 Prozent zurück. SPD und AfD legen um je 1 Prozentpunktzu, bei den übrigen Parteien ändert sich nichts. Die Ergebnisse imEinzelnen: CDU/CSU 34 Prozent (Bundestagswahl 32,9%), SPD 18 Prozent(20,5%), FDP 9 Prozent (10,7%), Grüne 11 Prozent (8,9%), Linke 10Prozent (9,2%), AfD 13 Prozent (12,6%). 5 Prozent würden sich füreine der sonstigen Parteien entscheiden (5,2%). 21 Prozent sindunentschlossen oder würden nicht wählen (Nichtwähler: 23,8%).Beim Kräftemessen des Finanzministers Olaf Scholz mit derKanzlerin legt Angela Merkel in dieser Woche um 3 Prozentpunkte zu(von 44 auf 47%). Für Olaf Scholz würden sich wie in der Vorwoche 20Prozent der Wahlberechtigten entscheiden. Käme es zum "Kanzler-Duell"zwischen Merkel und Andrea Nahles, würden wie in der Vorwoche 13Prozent die SPD-Vorsitzende und 49 Prozent Mer-kel wählen. Forsa-ChefProf. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL: "Die bisherigeAmtsführung als Finanzminister hat Olaf Scholz keine neuen Sympathieneingebracht. Wenn der Kanzler direkt gewählt werden könnte, würdeauch die Hälfte der SPD-Anhänger nicht für Scholz stimmen."AfD-Anhänger trauen ihrer Partei was zuWelche Partei wird am besten mit den Problemen in Deutschlandfertig? Bei der Frage nach der politischen Kompetenz erringt die AfDim aktuellen RTL/n-tv-Trendbarometer den höchsten Wert unter denOppositionsparteien. Die Union liegt unverändert mit 27 Prozent ander Spitze, dahinter folgt mit weiterhin nur 7 Prozent die SPD. DieAfD hat nur ein Prozentpunkt weniger als die Sozial-demokraten (6%).FDP, Grüne und Linke erhalten je 3 Prozent. Die Ergebnisse imEinzelnen: Dass ihre Partei mit den Problemen in Deutschland ambesten fertig wird, glauben von den Anhängern der CDU/CSU 66%, SPD32%, Grüne 30%, Linke 24%, FDP 27% und AfD 57%. forsa-Chef Prof.Man-fred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL: "Der relativ hoheKompetenzwert der AfD kommt dadurch zustande, dass vor allem dieeigenen Anhänger Vertrauen zu 'ihrer' Partei haben. Das ist bei derSPD und den übrigen Oppositionsparteien nicht der Fall."Karl Marx hat auch heute noch BedeutungDie Hälfte der Deutschen (49%) ist der Überzeugung, dass Karl Marx"in der Weltgeschichte eher Positives bewirkt hat". Vor demHintergrund der Feierlichkeiten zum 200. Geburtstag des Philosophenhat das RTL/n-tv-Trendbarometer die Einschätzungen der Bundesbürgerzu Marx ermittelt. Nur ein Viertel der Befragten (25%) beurteilt seinWirken negativ. Besonders positiv beurteilen die Ostdeutschen (68%)und die Anhänger der Linken (72%) seine historische Wirkung.Für zwei Drittel der Befragten (64%) war Marx "in erster Linie derBegründer des Kommunismus". 40 Prozent schätzen ihn als "vielfältigdenkenden Philosophen", 19 Prozent würdigen ihn als "Prophet, derviele spätere Entwicklungen richtig vorhergesehen hat". Ostdeutschesowie Anhänger der Linkspartei und der Grünen sehen Marx positiver,Anhänger der FDP und der AfD negativer als der Durchschnitt allerBundesbürger."Marx und seine Thesen haben auch in der heutigen Gesellschaftnoch ihre Bedeutung." Dieser Aussage stimmen 57 Prozent der Befragtenzu. Von der heutigen Bedeutung des Karl Marx sind vor allem dieAnhänger der Linken überzeugt (79%), aber auch die meistenOstdeutschen (66%), die 18- bis 29-Jährigen (69%), die über60-Jährigen (65%), Menschen mit höherer Schulbildung (73%) sowie dieAnhänger der Grünen (72%). Welche Marx-Bücher sind den Deutschenbekannt? 52 Prozent der Befragten haben darauf keine Antwort. 33Prozent nennen "Das Kapital", elf Prozent das "Manifest derkommunistischen Partei". Am besten kennen sich Ostdeutsche undAn-hänger der Linken mit den Marx-Werken aus.Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometerfrei zur Veröffentlichung.Die Daten über Parteien- und Kanzlerpräferenz wurden vom 30. Aprilbis 4. Mai 2018 vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa imAuftrag der Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 2.003 Befragte.Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte.Die Daten zu Karl Marx wurden am 2. und 4. Mai 2018 vom Markt- undMeinungsforschungsinsti-tut forsa im Auftrag der Mediengruppe RTLerhoben. Datenbasis: 1.004 Befragte. Statistische Feh-lertoleranz:+/- 3 Prozentpunkte.Pressekontakt:Ansprechpartner bei RTL: Matthias Bolhöfer, Telefon: 0221 - 45674227Ansprechpartner bei n-tv: Alessia Maier, Telefon 0221 - 45674103Ansprechpartner bei forsa: Dr. Peter Matuschek, Telefon 030 -62882442Original-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell