RTL/n-tv-Trendbarometer / FORSA AKTUELL: Grüne und AfD legen zu auf 16 Prozent, SPD sinkt auf 17 Prozent - Olaf Scholz verliert drei Prozentpunkte - Die Wähler der Mitte bleiben auf Distanz zur SPD

Köln (ots) - Olaf Scholz Verlierer der WocheIm aktuellen RTL/n-tv-Trendbarometer verliert die SPD gegenüberder Vorwoche einen Prozentpunkt, die Linke rutscht um zweiProzentpunkte ab. Zulegen können die Grünen (+1%punkt) und die AfD(+2%punkte). Damit liegen SPD, Grüne und AfD nahezu gleichauf. Grüneund AfD haben momentan mit jeweils 16 Prozent die höchsten Werte seitder Bundestagswahl. Eine schwarz-grüne Koalition hätte in dieserWoche mit 46 Prozent ähnlich viele Wähler wie eine "Große" Koalitionaus Union und SPD.Wenn jetzt der Bundestag neu gewählt würde, ergäbe sich folgendeStimmverteilung: CDU/CSU 30 Prozent (Bundestagswahl 32,9%), SPD 17Prozent (20,5%), FDP 8 Prozent (10,7%), Grüne 16 Prozent (8,9%),Linke 8 Prozent (9,2%), AfD 16 Prozent (12,6%). 5 Prozent würden sichfür eine der sonstigen Parteien entscheiden (5,2%). 26 Prozent allerWahlberechtigten sind derzeit unentschlossen oder würden nicht wählen(Nichtwähler 2017: 23,8%).Bei der Kanzlerpräferenz ist Finanzminister Olaf Scholz (SPD)Verlierer der Woche im RTL/n-tv-Trendbarometer. Wenn eine Direktwahlder Kanzlerin/des Kanzlers möglich wäre, käme Scholz nur noch auf 20Prozent, drei Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. Damit wächstder Vorsprung von Angela Merkel gegenüber Scholz auf 22Prozentpunkte. Im Duell Merkel/Nahles führt die Kanzlerin unverändertmit 34 Prozentpunkten.forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL:"Scholz ist dem Links-Schwenk der SPD gefolgt. Dadurch gewinnt ernicht, wie erwartet, an Sympathie, sondern büßt an Zustimmung ein."Nur 12 Prozent der Arbeiter würden SPD wählenWarum bleibt die SPD seit Wochen so schwach? Für dasRTL/n-tv-Trendbarometer hat forsa die Daten von insgesamt mehr als10.000 Befragten ausgewertet. 17 Prozent der Wahlwilligen würdenderzeit der SPD ihre Stimme geben. Von allen Wahlberechtigten wärendas nur 13 Prozent, und somit die schwächste Wählermobilisierung, diedie SPD je bei einer Bundestagswahl zu verzeichnen hatte. Selbst beider ersten, für die Partei enttäuschenden Wahl in der neuen Republik,wählten 22 von 100 Wahlberechtigten die Sozialdemokraten. Die Zahlder SPD-Wähler war zu Zeiten von Willy Brandt und Helmut Schmidt mit41 bzw. 38 Prozent aller Wahlberechtigten bei den Wahlen 1972 und1976 dreimal höher als heute. Und selbst bei den für die deutscheSozial-demokratie schwächsten Reichstagswahlen im Mai 1924 und der"Hitler-Wahl" 1933 gaben mehr Wahlberechtigte (15,7 bzw. 16,1Prozent) der SPD ihre Stimme als sie derzeit wählen wollen. GerhardSchröder konnte 1998 immerhin noch 33 von 100 Wahlberechtigten alsWähler gewinnen.Wer würde heute noch SPD wählen? Die Zustimmung ist in allengesellschaftlichen Gruppen der Wahlberechtigten ähnlich niedrig: BeiArbeitern (12%), Angestellten (12%), Beamten (11%), Selbstständigen(7%), Rentnern (15%), Schülern und Studenten (13%) und Arbeitslosen(13%). Im Westen hegen 14 Prozent der Deutschen Sympathien für dieSPD, im Osten nur acht Prozent. Auch zwischen den Altersgruppen gibtes nur geringfügige Unterschiede, zwischen 11 Prozent (bei den 45-bis 59-Jährigen) und 15 Prozent (bei den über 60-Jährigen). Sogar vonjenen, die sich selbst als links einstufen, fühlen sich nur 18Prozent zur SPD hingezogen.forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL:"Das zentrale Problem der SPD ist, dass sie ihre früheren Wähler ausder politischen und gesellschaftlichen Mitte verloren hat. Diemeisten Wahlberechtigten (54%) ordnen sich selbst der Mitte zu - abernur 9 Prozent von ihnen würden derzeit sozialdemokratisch wählen. Nurfünf Prozent dieser Mitte-Wähler trauen der SPD zu, die politischenProbleme des Landes zu lösen. Ohne die Rückgewinnung der Mitte kanndie Partei aber keine Renaissance erleben. Es ist allerdings nichterkennbar, dass sich die SPD überhaupt um die Sorgen und Wünsche derMitte kümmert."Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometerfrei zur Veröffentlichung.Die Daten zum Zustand der SPD wurden vom Markt- undMeinungsforschungsinstitut forsa im Rahmen desRTL/n-tv-Trendbarometers im August 2018 erhoben.Die Daten zur Kanzler- und Parteienpräferenz wurden vom27.-31.8.2018 im Auftrag der Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis:2.503 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5%punkte.