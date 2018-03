RTL/n-tv-Trendbarometer / FORSA AKTUELL: Große Umfrage zum Thema Heimat - 92 Prozent der Deutschen sehen Heimat positiv - Für 85 Prozent ist das Gefühl heimatlicher Verbundenheit persönlich wichtig

Köln (ots) - Heimat - ein gutes GefühlIn der neuen Bundesregierung wird im von CSU-Chef Horst Seehofergeführten Innenministerium auch ein Heimatministerium eingerichtet.Für das RTL/n-tv-Trendbarometer hat forsa ermittelt, was dieDeutschen mit dem Begriff Heimat verbinden. Für 92 Prozent allerBundesbürger und sogar 100 Prozent der CSU-Anhänger ist Heimat einpositiver Begriff. Nur unter den Anhängern der Grünen (15%) und derLinken (19%) ist eine nennenswerte Zahl anderer Auffassung undempfindet beim Begriff "Heimat" einen eher negativen Beigeschmack.Für 85 Prozent der Deutschen ist das Gefühl heimatlicherVerbundenheit auch persönlich wichtig. Dieser Auffassung sind 83Prozent der Westdeutschen (ohne Bayern), 89 Prozent der Bayern und 91Prozent der Ostdeutschen. Unwichtig ist das Heimatgefühl am ehestenAnhängern der Linken (20%) und der Grünen (26%).Heimat hat viele Facetten: Familie, Wohnort, gemeinsame WerteFür 48 Prozent der Deutschen ist Heimat der Mittelpunkt vonFamilie und Freunden, für 36 Prozent der Ort bzw. die Region, wo mangeboren wurde oder wohnt. Nur für eine Minderheit von 12 Prozent istdie Nation (Deutschland) "Heimat". Am ehesten empfinden Ostdeutsche(15%), Anhänger der FDP (16%), über 60-Jährige (17%) sowie Anhängerder AfD (20%) Deutschland insgesamt als Heimat.Das gleiche Ergebnis zeigt sich, wenn die Bürger all das nennenkönnen, was sie mit dem Begriff Heimat verbinden. 58 Prozent derBefragten empfinden ihre Verwurzelung mit dem Geburts- oder Wohnort,49 Prozent die Geborgenheit, die Familie und Freunde vermitteln, alsHeimat. Als Ausdruck "gemeinsamer Werte" (wie Kultur oder Religion)empfinden "Heimat" weniger Bundesbürger (35%). Für 17 Prozent wirdHeimat durch die Besonderheiten der jeweiligen Landschaften oderRegionen geprägt. Während für Frauen vor allem ihre Verwurzelung mitdem Wohnort (62%) sowie mit der Familie und den Freunden (54%) dasHeimatgefühl bestimmt, sind für 42 Prozent der Männer auch diegemeinsamen kulturellen und religiösen Werte wichtig. Das gilt inbesonders starkem Maße auch für die Anhänger der CSU (53%) und derAfD (58%).Heimat ist nichts für NationalistenWenn Heimatverbundenheit verloren geht, dann machen 21 Prozent derBefragten den Verlust sozialer Kontakte, 10 Prozent das "Verhaltender Menschen untereinander" und 8 Prozent die aktuelle "politischeund ökonomische Situation" dafür verantwortlich. Nur jeweils 7Prozent der Be-fragten beklagen, das Heimatgefühl gehe durch"kulturellen Verfall" oder den "Zuzug von Ausländern" verloren. Dassehen viele Anhänger der AfD anders. Sie beklagen, dieHeimatverbundenheit sei durch den kulturellen Verfall (18%) und denZuzug von Ausländern (19%) gefährdet. Ein Drittel der Befragten (33%)sieht nicht, dass die Verbundenheit mit der Heimat verloren gehe, undkann auf diese Fragestellung keine Antwort geben.forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL:"Die Befunde zeigen, dass der Begriff 'Heimat' nur für eineMinderheit der Deutschen patriotische oder gar nationalistischeElemente beinhaltet. Für die meisten Bundesbürger bedeutet Heimat diepersönliche Verbundenheit mit Familie und Freunden oder eineregionale Verwurzelung."Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometerfrei zur Veröffentli¬chung.Die Daten wurden vom 7. bis 9. März 2018 vom Markt- undMeinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag der Mediengruppe RTLerhoben. Datenbasis: 1005 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/-3 Prozentpunkte.Ansprechpartner bei forsa: Dr. Peter Matuschek, Telefon 030 -62882442Pressekontakt:Matthias BolhöferKommunikation RTLTelefon: 0221 / 45674227matthias.bolhoefer@mediengruppe-rtl.deAlessia MaierKommunikation n-tvTelefon: 0221 / 45674103Fax: 0221 / 456 - 74103alessia.maier@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell