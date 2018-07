RTL/n-tv-Trendbarometer / FORSA AKTUELL Die Deutschen gegen Trump: 56 Prozent sind überzeugt, dass Europa sich auch ohne die USA verteidigen kann

Köln (ots) - Europa könnte auch ohne die USA für seine Sicherheitsorgen Durch die verbalen Attacken und das unbeherrschte Auftretendes US-Präsidenten Donald Trump sind viele Deutsche irritiert undbeunruhigt. Doch einschüchtern lassen sich die meisten davon nicht -auch nicht durch Trumps Drohung, die USA könnten aus der Natoaustreten. Im aktuellen RTL/n-tv-Trendbarometer sind 56 Prozent derBundesbürger davon überzeugt, dass Europa auch ohne den Beistand derUSA selbst für seine Sicherheit sorgen könne. Lediglich 37 Prozentmeinen, Europa sei auf die militärische Hilfe der USA angewiesen. Indieser Frage gibt es kaum Unterschiede zwischen Ost und West sowiezwischen den einzelnen Wählergruppen - bei allen ist die Meinungvorherrschend, dass eine Verteidigung Europas auch ohne die USAmöglich ist.Trump will Europa nur US-Gas verkaufenWird Deutschland - wie Trump behauptet - wegen seinerErdgas-Importe "total von Russland kontrolliert"? ImRTL/n-tv-Trendbarometer hält eine große Mehrheit der Bundesbürger(84%) diese Behauptung von Donald Trump für "völlig abwegig". Nurzehn Prozent der Befragten glauben, dass Russland durch seineEnergiepolitik die Kontrolle über Deutschland übernommen habe.Lediglich unter den AfD-Anhängern schließt sich eine nennenswerteGruppe (28%) der Auffassung des US-Präsidenten an. Donald Trump hatauch wiederholt erklärt, er wolle die Erweiterung der bestehendenGas-Pipeline durch die Ostsee ("Nordstream 2") verhindern. ZweiDrittel der Deutschen (66%) dagegen wollen den Weiterbau dieserOstseepipeline, "weil dadurch die Versorgung Deutschlands mit Erdgassicherer und zuverlässiger wird". Nur eine Minderheit von 23 Prozentist dagegen, da dadurch eine größere Abhängigkeit von Russlandentstehe.Die meisten Deutschen befürworten die Erweiterung der Gaspipelinedurch die Ostsee auch deshalb, weil sie nicht davon überzeugt sind,dass Deutschland seinen Energiebedarf "in den nächsten Jahren alleinedurch die erneuerbaren Energien" (wie Sonne, Wind und Wasser) deckenkönne. Das glauben nur 31 Prozent, während 65 Prozent auch weiterhindie Nutzung herkömmlicher Energien zur Sicherstellung derEnergieversorgung für erforderlich halten. Das meinen sogar 50Prozent der Grünen-Anhänger. Von den herkömmlichen Energieartensollte nach Meinung von 63 Prozent der Bundesbürger am ehesten Erdgasgenutzt werden. 71 Prozent halten auch die Nutzung aller anderenherkömmlichen Energiearten für notwendig, so die Kernkraft (29%), Öl(22%) und Kohle (20%). Vor allem die Ostdeutschen befürworten denweiteren Einsatz von Kohle (34%) und Kernkraft (43%). Die meistenDeutschen misstrauen auch Trumps Motiven bei seinen Äußerungen zurEnergieversorgung: 92 Prozent vermuten, dass Trump in erster Linieden Verkauf von Flüssiggas in Europa und Deutschland fördern will.Höhenflug der AfD gestopptDie politische Lage in Deutschland ist nach dem Abflauen derAuseinandersetzungen zwischen CSU und CDU weitgehend stabil. Imaktuellen RTL/n-tv-Trendbarometer verlieren FDP und AfD jeweils einenProzentpunkt, während SPD und Linke jeweils einen Prozentpunktgewinnen. Die Unionsparteien verharren bei 31 Prozent. Das liegt ander anhaltenden Schwäche der CSU, die bundesweit weiterhin nur aufeinen Anteil von fünf Prozent kommt. Forsa-Chef Prof. Manfred Güllnergegenüber der Mediengruppe RTL: "Der Höhenflug der AfD ist vorerstgestoppt, weil nicht mehr die Flüchtlinge das wichtigste Thema sind,sondern das Erschrecken vieler Bundesbürger über das unberechenbareund unbeherrschte Auftreten des US-Präsidenten."Bei einer Bundestagswahl ergäbe sich derzeit folgendeStimmenverteilung: CDU/CSU 31 Prozent (Bundestagswahl 32,9%), SPD 18Prozent (20,5%), FDP 8 Prozent (10,7%), Grüne 13 Prozent (8,9%),Linke 10 Prozent (9,2%), AfD 15 Prozent (12,6%). 5 Prozent würdensich für eine der sonstigen Parteien entscheiden (5,2%). 25 Prozentsind unentschlossen oder würden nicht wählen (Nichtwähler: 23,8%).Bei einer Direktwahl der Kanzlerin/des Kanzlers hat Angela Merkel mit48 Prozent weiterhin einen großen Vorsprung vor Andrea Nahles mit 13Prozent. Beim Duell Olaf Scholz gegen die Kanzlerin würden 23 Prozentfür Scholz und 42 Prozent für Merkel stimmen.Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometerfrei zur Veröffentlichung.Die Daten zu den Reaktionen der Deutschen auf den US-Präsidentenwurden von forsa im Auftrag der Mediengruppe RTL am 19. und 20. Juli2018 erhoben. Datenbasis: 1.004 Befragte. StatistischeFehlertoleranz: +/- 3%punkte.Die Daten zur Parteien- und Kanzlerpräferenz wurden vom 16. bis20. Juli 2018 vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa imAuftrag der Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 2.505 Befragte.Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5%punkte.Ansprechpartner bei forsa: Dr. Peter Matuschek, Telefon030-62882442Pressekontakt:Bettina KlauserMediengruppe RTL DeutschlandKommunikation n-tv0221-45674100bettina.Klauser@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell