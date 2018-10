RTL/n-tv-Trendbarometer / FORSA AKTUELL: Deutsche überzeugt: Grüner Höhenflug nicht von Dauer - Seehofer soll zurücktreten - Nur 10 Prozent würden Nahles wählen

Köln (ots) - Grüne: Nach dem Höhenflug der Absturz?Der Aufschwung der Grünen ist derzeit immer noch ungebrochen, dasbelegt das aktuelle RTL/n-tv-Trendbarometer. Ihr Umfragewert steigtnach der Wahl in Bayern im Vergleich zur Vorwoche um 2 Prozentpunkteauf jetzt 21 Prozent. Damit liegen die Grünen 7 Prozentpunkte überder SPD, 6 Prozentpunkte über der AfD und nur noch 6 Prozentpunkteunter der CDU/CSU. Wenn in dieser Woche der Bundestag gewählt würde,wäre eine schwarz-grüne Koalition möglich. Die aktuelleStimmverteilung: CDU/CSU 27 Prozent (Bundestagswahl 32,9%), SPD 14Prozent (20,5%), FDP 9 Prozent (10,7%), Grüne 21 Prozent (8,9%),Linke 9 Prozent (9,2%), AfD 15 Prozent (12,6%). 5 Prozent würden sichfür eine der sonstigen Parteien entscheiden (5,2%). 26 Prozent allerWahlberechtigten sind derzeit unentschlossen oder würden nicht wählen(Nichtwähler 2017: 23,8%).Der wachsende Zuspruch für die Grünen zeigt sich auch bei derFrage nach der politischen Kompetenz der Parteien. 10 Prozent derBundesbürger - und damit so viele wie noch nie - trauen derzeit denGrünen zu, "mit den Problemen in Deutschland am besten fertig zuwerden". Der SPD trauen das nur 4 Prozent zu, der CDU/CSU 18 Prozentund einer der übrigen Parteien 13 Prozent. 55 Prozent trauen das garkeiner Partei zu. Die Deutschen sind allerdings skeptisch, dass derHöhenflug der Grünen von Dauer sein könnte. Ein Drittel der Befragten(34%) ist der Auffassung, dass die Grünen die SPD dauerhaft als neueVolkspartei ablösen würden - die Mehrheit dagegen ist überzeugt, dass"der Höhenflug der Grünen bald wieder zu Ende sein wird" (52%). Nurdie Anhänger der Grünen sind sich mehrheitlich sicher, dass derErfolg "ihrer" Partei anhalten wird (76%).Berlin nicht verantwortlich für CSU-PleiteDie Verluste der CSU bei der bayerischen Landtagswahl sindhausgemacht: Über die Hälfte der Deutschen (57%) ist imRTL/n-tv-Trendbarometer überzeugt, dass die CSU selbst und ihrParteichef Horst Seehofer für das schlechte Wahlergebnisverantwortlich sind. Das steht auch für 77 Prozent der CSU-Anhängerfest. Nur ein Drittel der Bundesbürger (34%) und 21 Prozent derCSU-Anhänger sehen die Schuld in der Arbeit der Großen Koalition inBerlin. Lediglich die Anhänger der AfD machen die Bundespolitik fürden Einbruch der CSU verantwortlich (90%). Fast zwei Drittel derDeutschen (64%) sind der Auffassung, Horst Seehofer solle nach demschlechten Abschneiden seiner Partei Konsequenzen ziehen und sowohlals CSU-Chef als auch als Innenminister zurücktreten. Das erwartenauch 62 Prozent der Bayern und 67 Prozent der CSU-Anhänger. Nur dieAfD-Anhänger sind in ihrer Mehrheit dagegen (75%).forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL:"Viele Kommentatoren werten Landtagswahlen gern als Stimmungstest fürdie Bundespolitik. Die Mehrheit der Bundesbürger hält dieseEinschätzung, mit Ausnahme der AfD-Anhänger, für falsch. Entscheidendbei der Stimmabgabe ist vor allem die Landespolitik. Insofern haltendie Bürger auch nicht die Bundesregierung und Angela Merkel sonderndie CSU und ihren Vorsitzenden für das Wahldebakel der CSUverantwortlich."Schlechte Noten für Nahles - aber keine Alternative in Sicht´35 Prozent der Bundesbürger sind im aktuellenRTL/n-tv-Trendbarometer der Auffassung, die Sozialdemokraten solltendie Große Koalition verlassen und sich in der Opposition erneuern.Doch dass die SPD sich als Oppositionspartei tatsächlich erneuern undverloren gegangene Wähler wieder zurückgewinnen könnte, glaubenmehrheitlich nur die Anhänger der SPD (60%) und der Linken (52%). 51Prozent aller Bundesbürger aber glauben das nicht. Dabei können vieleBundesbürger (38%) mit dem Begriff der "Erneuerung" gar nichtsanfangen. Am ehesten denken die Befragten dabei noch an personelleVeränderungen oder eine Verjüngung (36%), an "mehr Bürgernähe" (26%)oder an eine Überprüfung der Parteiprogramme (24%). Nur 9 Prozentverstehen unter "Erneuerung" eine "Rückbesinnung auf alte Werte"(also eine Radikalisierung der Parteien).Für das immer weiter sinkende Vertrauen in die SPD dürfte auch dieParteichefin Andrea Nahles mit verantwortlich sein. Nur 19 Prozentder Bundesbürger sind mit ihrer Arbeit zufrieden, die große Mehrheit(69%) ist unzufrieden. Sogar die SPD-Anhänger bewerten Nahles negativ(62%). Auf die Frage, wen die Deutschen ins Kanzleramt wählen würden,sinkt der Wert von Nahles um 2 Prozentpunkte auf nur noch 10 Prozentab. Das ist der schlechteste Wert, der im letzten Vierteljahrhundertim RTL/n-tv-Trendbarometer für einen potentiellen Kanzlerkandidatengemessen wurde. Für Merkel statt Nahles würden sich derzeit immerhinnoch 43 Prozent entscheiden.Aber wer könnte es besser machen als Nahles? Trotz ihresschlechten Ansehens sehen 47 Prozent niemanden in der SPD, der fürden SPD-Vorsitz geeignet wäre. Von den 29 Prozent der Befragten, diesich eine Alternative zu Nahles vorstellen können, nennen die meistenOlaf Scholz (9%). Außerdem auf der Wunschliste: Kevin Kühnert (5%),Martin Schulz und Sigmar Gabriel (je 3%) sowie Heiko Maas, KatharinaBarley und Stephan Weil (je 2%).AfD-Erfolg: Mehr geht nichtDie meisten Deutschen (56%) sind überzeugt, dass die AfD denGipfel ihres Erfolgs erreicht und ihr Wählerpotential weitgehendausgeschöpft hat. Nur ein Drittel der Bundesbürger (33%) erwartet,dass die AfD noch weitere Wähler hinzugewinnen kann. Die Anhänger derAfD bewerten die Aussichten ihrer Partei völlig anders: 88 Prozentvon ihnen glauben, dass es mit der AfD noch weiter aufwärts gehenkönnte.Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometerfrei zur Veröffentlichung.Die Meinungen zu den Parteien nach der Bayern-Wahl wurden vomMarkt- und Meinungsforschungsinstitut forsa am 17. und 18. 10. imAuftrag der Mediengruppe RTL ermittelt. Datenbasis: 1.503 Befragte,davon 501 in Bayern. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3Prozentpunkte.Die Daten zur Parteien- und Kanzlerpräferenz sowie zur politischenKompetenz der Parteien wurden vom Markt- undMeinungsforschungsinstitut forsa vom 15. - 19. 10. 2018 im Auftragder Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 2.502 Befragte.Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte.Ansprechpartner bei forsa: Dr. Peter Matuschek, Telefon 030-62882442Pressekontakt:Lisa FröhligMediengruppe RTL DeutschlandKommunikation n-tvlisa.froehlig@mediengruppe-rtl.de+49 221 456-74102Original-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell