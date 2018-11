RTL/n-tv-Trendbarometer / FORSA AKTUELL: Deutsche lehnen mehr Streit in der Politik ab - CDU/CSU verliert über eine Million Wähler an die Grünen, aber nur 220.000 an die AfD

Köln (ots) - Politischer Streit stößt die Bundesbürger abViele Politiker, Journalisten und Politikwissenschaftler fordern,dass nach dem Ende der Ära Merkel in der deutschen Politik wiedermehr gestritten werden solle. Nach den Ergebnissen des aktuellenRTL/n-tv-Trendbarometers sieht die überwiegende Mehrheit derDeutschen dies anders: Nur 18 Prozent der Bundesbürger würdenbegrüßen, wenn es "mehr Streit und Auseinandersetzungen zwischen denpolitischen Parteien" gäbe. 79 Prozent sind dagegen. Die Ablehnungeiner auf Konfrontation angelegten Politik hat bei den Anhängernaller Parteien eine große Mehrheit. Eine etwas größere Streitlustgibt es nur bei Anhängern der Linken (30%) und der AfD (32%).forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL:"Die meisten Deutschen wollen, dass die Parteien wieder zu mehrÜbereinstimmung in politischen Fragen finden. Der seit 2015 von HorstSeehofer und seiner CSU inszenierte Dauerstreit innerhalb der Unionhat die Menschen abgestoßen."Die meisten Unions-Abwanderer wählen grünIn der öffentlichen Diskussion wird häufig angenommen, dass dieUnions-Parteien bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern etwagleich viele ihrer Wähler an AfD und Grüne verloren hätten. EineAnalyse der Wählerbewegungen zwischen der Bundestagswahl 2017 und denLandtagswahlen 2018 zeigt aber: In Bayern und Hessen haben - wie sichaus forsa-Wählerbefragungen an den Wahltagen ergibt - rund viermalmehr Unions-Wähler von 2017 Grüne als AfD gewählt. Von 100Unions-Abwanderern haben in Bayern 26, in Hessen 41 grün gewählt. ZurAfD wechselten in Bayern hingegen nur 7, in Hessen 9 von 100 derUnions-Abwanderer.Wenn jetzt Neuwahlen für den Bundestag stattfänden, würde derWähleranteil der Union um rund 6 Prozentpunkte von 32,9 auf 27Prozent (das entspricht einem Minus von rund 2.8 Millionen Wählern)schrumpfen. 36 Prozent dieser Abwanderer (oder rund eine Million)würden sich momentan für die Grünen entscheiden, aber nur 220.000 fürdie AfD. forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der MediengruppeRTL: "Angesichts dieses im Vergleich zur Abwanderung zu den Grünengeringen Wählerverlustes an die AfD scheint die von Teilen der Union,insbesondere von Jens Spahn, geforderte Offensive zur Rückholung derAfD-Sympathisanten wenig sinnvoll. Eine Rückgewinnung derAbwanderungen zu den Grünen ist dagegen erfolgversprechender, zumaldiese Abwanderer der politischen Mitte zuneigen."50 Prozent für schwarz-grüne KoalitionIm Vergleich zur Vorwoche bleiben die Umfragewerte der Parteienweitgehend unverändert. Im RTL/n-tv-Trendbarometer kann sich die SPDum einen Prozentpunkt verbessern (auf 14%), die Grünen verliereneinen Prozentpunkt (auf 23%). Bei allen anderen Parteien ändert sichnichts. Union und Grüne kämen derzeit bei einer Bundestagswahlzusammen auf 50 Prozent und hätten damit eine regierungsfähigeMehrheit. Die derzeit regierende "Große Koalition" käme nur noch auf41 Prozent und wäre damit ebenso wenig regierungsfähig wieRot-Rot-Grün (46%).Die Ergebnisse im Detail: CDU/CSU 27 Prozent (Bundestagswahl32,9%), SPD 14 Prozent (20,5%), FDP 9 Prozent (10,7%), Grüne 23Prozent (8,9%), Linke 9 Prozent (9,2%), AfD 13 Prozent (12,6%). 5Prozent würden sich für sonstige Parteien entscheiden (5,2%). 23Prozent aller Wahlberechtigten sind derzeit unentschlossen oderwürden nicht wählen (Nichtwähler 2017: 23,8%).Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometerfrei zur Veröffentlichung.Die Meinungen zum politischen Streit in Deutschland wurden vomMarkt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag derMediengruppe RTL am 8. und 9.11.2018 erfragt. Datenbasis: 1.003Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.Die Daten zur Abwanderung der Wähler von der CDU/CSU basieren aufeiner Analyse von Wählerbefragungen von forsa am Wahltag in Bayern(3.146 Wähler) und in Hessen (2.853 Wähler) sowie 11.685 zwischen dem2. Oktober und 9. November 2018 im Rahmen desRTL/n-tv-Trendbarometers befragten Wahlberechtigten im Bundesgebiet.Die Daten zur Parteienpräferenz wurden vom Markt- undMeinungsforschungsinstitut forsa vom 5. - 9.11.2018 im Auftrag derMediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 2.504 Befragte. StatistischeFehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte.Ansprechpartner bei forsa: Dr. Peter Matuschek, Telefon030-62882442Pressekontakt:Lisa FröhligMediengruppe RTL DeutschlandKommunikation n-tvTelefon: 0221-45674102Mail: lisa.froehlig@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell