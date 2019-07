RTL / n-tv Trendbarometer FORSA-AKTUELL: CDU/CSU wieder vor den Grünen - Schwarz/Grün und Grün/Rot/Rot könnten regieren - AfD im Osten gleichauf mit der Union

Köln (ots) - Union wieder auf Platz 1Die politische Stimmung in Deutschland verändert sich nurgeringfügig, im aktuellen RTL/n-tv-Trendbarometer gewinnen SPD undAfD je einen Prozentpunkt, FDP und Grüne verlieren je einenProzentpunkt. Die minimalen Verschiebungen haben allerdingsAuswirkungen: Zum ersten Mal seit der Woche nach der Europawahlliegen die Unionsparteien wieder vor den Grünen. Schwarz-Grün hätteeine komfortable Regierungsmehrheit (51%), aber auch Grüne, SPD undLinke könnten derzeit aufgrund der vielen sonstigen Parteien, dienicht im Bundestag vertreten wären, mit zusammen 46 Prozent eineRegierung bilden. Die FDP fällt auf ihren schlechtesten Wert seit derBundestagswahl (7%), SPD und AfD konkurrieren mit je 13 Prozentweiterhin um Platz 3.Wenn der Bundestag jetzt neu gewählt würde, ergäbe sich folgendeStimmverteilung: CDU/CSU 26 Prozent (Bundestagswahl 32,9%), SPD 13Prozent (20,5%), FDP 7 Prozent (10,7%), Grüne 25 Prozent (8,9%),Linke 8 Prozent (9,2%), AfD 13 Prozent (12,6%). 8 Prozent würden sichfür eine der sonstigen Parteien entscheiden (5,2%). 19 Prozent allerWahlberechtigten sind derzeit unentschlossen oder würden nicht wählen(Nichtwähler 2017: 23,8%).Ost- und Westdeutsche wählen andersBei den Wahlabsichten zeigen sich im aktuellenRTL/n-tv-Trendbarometer nach wie vor starke Unterschiede zwischenOst- und Westdeutschen. Wenn jetzt Bundestagswahl wäre, würden imWesten CDU/CSU und Grüne mit jeweils 27 Prozent gleichauf an derSpitze liegen. Im Osten lägen CDU/CSU und AfD mit jeweils 23 Prozentvor den anderen Parteien. Im Osten käme die SPD auf 9, im Westen auf14 Prozent. Die Linke würde im Osten von 17, im Westen von 6 Prozentgewählt.Parteipräferenzen der Ost- und WestdeutschenOst WestCDU/CSU 23 27SPD 9 14FDP 5 8Grüne 15 27Linke 17 6AfD 23 10Sonstige 8 8forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL:"Trotz der heftigen internen Machtkämpfe und der Diskussion über dasAusmaß rechtsradikaler Gewalt sinkt die Zustimmung zur AfD nicht. Dasbestätigt, dass die AfD-Anhänger keinesfalls nur unzufriedene"Wutbürger" aus allen Schichten des Volkes sind. Vielmehr ist die AfDein Sammelbecken für all jene, die latent schon immer anfällig fürfremdenfeindliches und extrem rechtes, sogar völkisches Gedankengutwaren."Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometerfrei zur Veröffentlichung. Die Daten zur Parteipräferenz wurden vomMarkt- und Meinungsforschungsinstitut forsa vom 8. - 12.7. 2019 imAuftrag der Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 2.500 Befragte.Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte.Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandBettina Klauser+49 221 45674100Ansprechpartner bei forsaDr. Peter Matuschek+49 30 62882442Original-Content von: n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH, übermittelt durch news aktuell