RTL/n-tv-Trendbarometer / FORSA AKTUELL: CDU/CSU steigen um 2 Prozent - SPD, Linke und AfD verlieren - Konflikt mit Russland beunruhigt Deutsche - 42 Prozent der Bundesbürger kennen keinen Minister

Köln (ots) - Nach Verlust in der Vorwoche: CDU/CSU erholt sichIm aktuellen RTL/n-tv-Trendbarometer legen die Kanzlerin und dieUnionsparteien zu. Beim direkten Vergleich mit Andrea Nahles und OlafScholz gewinnt Angela Merkel im Vergleich zur Vorwoche je einenProzentpunkt. Die Ergebnisse bei der Kanzlerpräferenz: Merkel gegenNahles 51 gegenüber 13 Prozent, Merkel gegen Scholz 46 gegenüber 21Prozent. "Wer wird mit den Problemen in Deutschland am bestenfertig?", hat forsa die Bundesbürger gefragt. Das Ergebnis: CDU/CSU26 Prozent (+1%punkt), SPD 6 Prozent (-2%punkte), keine Partei 57Prozent (+2%punkte).Bei der Frage nach den Wahlabsichten würden die Unions-Parteiengegenüber der Vorwoche wieder um 2 Prozentpunkte zulegen. SPD, Linkeund AfD verlieren je einen Prozentpunkt. Bei der Frage nach denThemen, die den Deutschen am wichtigsten sind, ist die Diskussionüber den Islam in den Hintergrund gerückt und wird durch die sichverschärfende Ost-West-Krise abgelöst. 44 Prozent der Bundesbürgersind besorgt über die Zuspitzung des Konflikts mit Russland.Die Ergebnisse im Einzelnen: CDU/CSU 33 Prozent (Bundestagswahl32,9%), SPD 18 Prozent (20,5%), FDP 9 Prozent (10,7%), Grüne 12Prozent (8,9%), Linke 10 Prozent (9,2%), AfD 13 Prozent (12,6%). 5Prozent würden sich für eine der sonstigen Parteien entscheiden(5,2%). Der Anteil der Nichtwähler und Unentschlossenen liegt bei 23Prozent (Nichtwähler: 23,8%).forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL:"Die Zustimmungswerte für CDU und CSU sind vor allem davon abhängig,ob die Union als einig oder zerstritten wahrgenom-men wird. Nach demEnde der Islam-Debatte wächst das Vertrauen zur CDU/CSU wieder."62 Prozent der Jungen kennen keinen MinisterDie Minister der neuen Bundesregierung sind vielen Deutschenweitgehend unbekannt. Für das RTL/n-tv-Trendbarometer hat forsa dieBundesbürger gebeten, die Namen von Ministern im Mer-kel-Kabinett zunennen. 42 Prozent der Befragten fiel kein einziger Minister ein. Amwenigsten bekannt sind die Regierungsmitglieder bei Anhängern der AfD(48%), bei Schülern und Studenten (58%) sowie bei den 18- bis29-Jährigen (62%). Männer können eher Minister nennen als Frauen (64gegenüber 53%). Am bekanntesten sind die Regierungsmitglieder beiRentnern (75%), über 60-Jährigen (75%), Beamten (83%) sowie beiAnhängern der FDP (76%) und der Grünen (79%). Bei Anhängern von FDPund Grünen sind die Minister bekannter als bei denen derRegierungsparteien.Auf die offene Frage nach einem Regierungsmitglied könneninsgesamt nur 58 Prozent der Deutschen irgendein Regierungsmitgliedbeim Namen nennen. Von ihnen wird Innenminister Horst Seehofer amhäufigsten genannt (36%). Dahinter folgen Finanzminister Olaf Scholz(33%), Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (24%),Außenminister Heiko Maas (23%), Gesundheitsminister Jens Spahn (19%),Justizministerin Katarina Barley (12%) und Wirtschaftsminister PeterAltmaier (11%). Nicht einmal 5 Prozent der Nennungen erhaltenArbeitsminister Hubertus Heil (3%), Entwicklungsminister Gerd Müller(2%), Umweltministerin Svenja Schulze (2%), Bildungsminister AnjaKarliczek (1%) und Bundesminister Helge Braun, Chef des Kanzleramts(1%). 24 Prozent der Frauen kennen Heiko Maas, aber nur 20 Prozentder Männer. Zwischen Ost- und Westdeutschen gibt es kaum Unterschiede- außer bei Ursula von der Leyen: 22 Prozent der Westdeutschenken¬nen die Verteidigungsministerin, aber 30 Prozent derOstdeutschen.Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometerfrei zur Veröffentlichung.Die Daten über Parteien- und Kanzlerpräferenz wurden vom 26. bis29. März 2018 vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa imAuftrag der Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 2.003 Befragte.Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte.Die Daten über die Bekanntheit der Bundesminister wurden am 27.und 28. März 2018 vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa imAuftrag der Mediengruppe RTL erhoben. Daten-basis: 1.009 Befragte.Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.Pressekontakt:Ansprechpartner bei RTL: Matthias Bolhöfer, Telefon: 0221 - 45674227Ansprechpartner bei n-tv: Alessia Maier, Telefon 0221 - 45674103Ansprechpartner bei forsa: Dr. Peter Matuschek, Telefon 030 -62882442Original-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell